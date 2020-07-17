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    Еліна Світоліна виграла перший турнір після виходу з карантину

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    Еліна Світоліна здобула виставковий титул - Еліна Світоліна виграла перший турнір після виходу з карантину
    Еліна Світоліна здобула виставковий титул
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    Українка тріумфувала на виставкових змаганнях у Берліні

    Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею виставкового турніру «bett1 ACES», який відбувався в німецькій столиці Берліні.

    У фінальному матчі Еліна перемогла дворазову переможниці Wimbledon Петру Квітову з Чехії – 3:6, 6:1, 10:5.

    Фінальний поєдинок, який повинен був відбутися в середу на трав’яному покритті, через негоду перенесли на майданчик другого міні-турніру.

    У півфіналі Еліна Світоліна обіграла Анастасію Севастову з Латвії, а Петра Квітова була сильнішою Кікі Бертенс із Нідерландів.

    Далі Світоліна і Квітова продовжать свій виступ на цьому ж хардовому корті, де обидві вступлять у боротьбу з півфіналу в рамках другого міні-турніру в Німеччині.

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    теніс Еліна Світоліна Кікі Бертенс Петра Квітова Анастасія Севастова
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