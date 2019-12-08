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    Український велосипедист Гладиш здобув золото Кубка світу

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    Роман Гладиш здобув свою прем'єрну перемогу в рамках Кубка світу - Український велосипедист Гладиш здобув золото Кубка світу
    Роман Гладиш здобув свою прем'єрну перемогу в рамках Кубка світу
    UCI

    Роман переміг у дисципліні «скетч»

    У заключний день четвертого етапу Кубка світу в новозеландському Кембріджі львів’янин Роман Гладиш приніс єдину нагороду збірній України. Роман переміг у дисципліні «скетч».

    Гладиш набрав 500 очок і випередив на фініші нідерландця Роя Ефтінґа (450) та грека Хрістоса Волікакіса (400), які здобули відповідно срібло і бронзу.

    Для Романа ця перемога – перша в кар’єрі в рамках Кубка світу.

    Зауважимо, що трохи раніше в Кембріджі Гладиш посів 17-те місце в омніумі.

    Серед інших українців найближчими до п’єдесталу були Анна Нагірна та Ганна Соловей, які набрали в медісоні 375 очок і стали четвертими, поступившись бронзовим призеркам, новозеландкам Мікаелі Драммонд і Джессі Годжс 25-ма пунктами.

    Дворазова чемпіонка Європи Любов Басова посіла п’яте місце у кейріні. Чинна володарка Кубка світу Олена Старикова стала восьмою в спринті. Любов Басова у цій же дисципліні посіла 25-те місце. Крім того, дует Старикова/Басова став сьомим у командному спринті.

    Інші українці від боротьби за призові місця були доволі далеко. Віталій Гринів і Володимир Джус стали 13-ми в медісоні. Оксана Клячина фінішувала 20-ю в скетчі. Дмитро Стовбецький фінішував 21-м у кейріні.

     Читайте також: Українська велосипедистка здобула свою другу нагороду на чемпіонаті Європи
    Кубок світу Ганна Соловей велотрек велоспорт Олена Старикова Любов Басова Володимир Джус Хрістос Волікакіс Оксана Клячина Роман Гладиш Дмитро Стовбецький Віталій Гринів
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