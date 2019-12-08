Український велосипедист Гладиш здобув золото Кубка світу



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Роман Гладиш здобув свою прем'єрну перемогу в рамках Кубка світу UCI

Роман переміг у дисципліні «скетч»

У заключний день четвертого етапу Кубка світу в новозеландському Кембріджі львів’янин Роман Гладиш приніс єдину нагороду збірній України. Роман переміг у дисципліні «скетч».

Гладиш набрав 500 очок і випередив на фініші нідерландця Роя Ефтінґа (450) та грека Хрістоса Волікакіса (400), які здобули відповідно срібло і бронзу.

Для Романа ця перемога – перша в кар’єрі в рамках Кубка світу.

Зауважимо, що трохи раніше в Кембріджі Гладиш посів 17-те місце в омніумі.

Серед інших українців найближчими до п’єдесталу були Анна Нагірна та Ганна Соловей, які набрали в медісоні 375 очок і стали четвертими, поступившись бронзовим призеркам, новозеландкам Мікаелі Драммонд і Джессі Годжс 25-ма пунктами.

Дворазова чемпіонка Європи Любов Басова посіла п’яте місце у кейріні. Чинна володарка Кубка світу Олена Старикова стала восьмою в спринті. Любов Басова у цій же дисципліні посіла 25-те місце. Крім того, дует Старикова/Басова став сьомим у командному спринті.

Інші українці від боротьби за призові місця були доволі далеко. Віталій Гринів і Володимир Джус стали 13-ми в медісоні. Оксана Клячина фінішувала 20-ю в скетчі. Дмитро Стовбецький фінішував 21-м у кейріні.

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