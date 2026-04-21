Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У Мілані була викрита мережа ескорт-послуг: серед клієнтів – гравці Серії А і пілот Формули-1

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
У Мілані була викрита мережа ескорт-послуг: серед клієнтів – гравці Серії А і пілот Формули-1
До мережі було залучено близько 10 дівчат віком від 18 до 30 років

У розпорядженні слідчих опинилися записи телефонних розмов, в одній із них згадується пілот Формули-1

У Мілані було розкрито злочинну схему організації ескорт-послуг для заможних клієнтів, серед яких опинилися футболісти Серії А і пілот Формули-1. Про це повідомляє «Главком» з посиланням La Gazzetta dello Sport.

За даними слідства, компанія з просування заходів у нічних клубах Мілана пропонувала VIP-клієнтам пакет послуг: вечірка у закладі, номер у розкішному готелі та ескорт. Вартість таких пакетів складала тисячі євро. Загальний оборот нелегального бізнесу перевищив 1,2 млн євро.

У розпорядженні слідчих опинилися записи телефонних розмов. В одній із них згадується пілот Формули-1: «Є мій друг, пілот Ф-1… Він приїжджає до Мілана сьогодні ввечері, хоче дівчину».

Зазначається, що у справі фігурують щонайменше 50 відомих клієнтів, включаючи футболістів та інших спортсменів. Їхні імена в документах приховані.

До мережі було залучено близько 10 дівчат віком від 18 до 30 років. Вони отримували 50% від прибутку.

Чотирьох осіб заарештовано за звинуваченням у пособництві та експлуатації проституції, а також у відмиванні доходів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Формула-1 Італія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Зеленський зустрівся з 17-річним шахістом, який сенсаційно став чемпіоном Європи
НБА назвала найкращого захисника сезону
Амосов вперше потрапить в рейтинг UFC, замінивши знаменитого бійця
Зірковий Лукаку отримав шалений штраф від «Наполі»
У Мілані була викрита мережа ескорт-послуг: серед клієнтів – гравці Серії А і пілот Формули-1
У Мілані була викрита мережа ескорт-послуг: серед клієнтів – гравці Серії А і пілот Формули-1
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua