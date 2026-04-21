У Мілані була викрита мережа ескорт-послуг: серед клієнтів – гравці Серії А і пілот Формули-1

У Мілані було розкрито злочинну схему організації ескорт-послуг для заможних клієнтів, серед яких опинилися футболісти Серії А і пілот Формули-1. Про це повідомляє «Главком» з посиланням La Gazzetta dello Sport.

За даними слідства, компанія з просування заходів у нічних клубах Мілана пропонувала VIP-клієнтам пакет послуг: вечірка у закладі, номер у розкішному готелі та ескорт. Вартість таких пакетів складала тисячі євро. Загальний оборот нелегального бізнесу перевищив 1,2 млн євро.

У розпорядженні слідчих опинилися записи телефонних розмов. В одній із них згадується пілот Формули-1: «Є мій друг, пілот Ф-1… Він приїжджає до Мілана сьогодні ввечері, хоче дівчину».

Зазначається, що у справі фігурують щонайменше 50 відомих клієнтів, включаючи футболістів та інших спортсменів. Їхні імена в документах приховані.

До мережі було залучено близько 10 дівчат віком від 18 до 30 років. Вони отримували 50% від прибутку.

Чотирьох осіб заарештовано за звинуваченням у пособництві та експлуатації проституції, а також у відмиванні доходів.

