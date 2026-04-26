«Полісся» – «Оболонь». Прогноз і анонс на матч 25 туру УПЛ

Команди з різними турнірними завданнями перетнуться в Житомирі

Сьогодні, 26 квітня, житомирське «Полісся» прийме київську «Оболонь» в рамках 25-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Полісся» – «Оболонь»

Лідером симпатій на 11:50 26 квітня стали «поліські вовки», переконані фахівці GGBET. На перемогу команди Руслана Ротаня закладено коефіцієнт 1,25. Тим часом на потенційну звитягу «пивоварів» запропоновано кеф 14,89. Імовірна нічия оцінена балом 6,18. Зате на бойовий мир (1:1) виставлено коефіцієнт 10,36. Натомість на тотал менше 1,0 закладено кеф 9,00.

Передматчевий стан команд

До очного протистояння суперники підходять у різному гуморі. «Полісся» хоч і програло київському «Динамо» (1:2) та донецькому «Шахтарю» (0:1) навесні виступає доволі впевнено. Житомиряни набрали 16 очок за вісім турів і ще можуть нав'язати черкаському ЛНЗ конкуренцію у боротьбі за срібні нагороди. А от надії на титул, вочевидь, доведеться відкласти мінімум до наступного сезону після невдачі з «гірниками».

Тим часом «Оболонь» після зимової паузи стартувала з двох перемог – над «Олександрією» (3:0, технічна) та львівським «Рухом» (1:0). Та далі настала смуга невдач. Ось вже шість турів поспіль кияни не перемагають. Та й очок набрали в цих поєдинках лише три. Наприклад, у попередньому турі тільки пізній гол хавбека Слободяна з пенальті врятував нічию з безнадійною «Полтавою» (1:1).

Реклама. 21+ Коли зграя разом, її вже неможливо зупинити. Молоді, амбітні, голодні до перемог – тримай лінію футболу разом з ФК «Полісся» та GGBET – офіційним партнером поліських вовків.

Орієнтовні склади команд

«Полісся»: Волинець – Майсурадзе, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко – Краснічі – Гуцуляк, Андрієвський, Емерллаху, Брагару – Гайдучик

«Оболонь»: Федорівський – Полегенько, Жовтенко, Семенов, Шевченко – Чех, Волохатий – Суханов, Слободян, Третяков – Устименко

Історія очних зустрічей

У першому колі житомиряни здобули надупевнену перемогу на виїзді (4:0). Тоді успіх «поліським вовкам» забезпечили хавбек Андрієвський, вінгер Велетень, центрбек Чоботенко та нападник Гайдучик. Із тим же рахунком на користь «Полісся» завершилося й попереднє побачення команд у Житомирі. Тоді хет-трик оформив вінгер Назаренко, а його заспів одним голом підтримав колега за амплуа Гуцуляк.

На рівні УПЛ команди зіграли п'ять матчів. Тричі перемогло «Полісся», а за плечима «Оболоні» – одна перемога в сезоні 2023/24. Згаданий раніше Назаренко впевнено залишається першим бомбардиром протистояння з трьома м'ячами. А ось в Першій лізі частіше перемагали «пивовари». Та й у Кубку України команди мають по перемозі. Однак, і кадровий підбір суперників із часів тих баталій неабияк змінився.

Де дивитися матч «Полісся» – «Оболонь»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на популярних OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 18:00 за київським часом.