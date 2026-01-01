Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Естонія може втратити Чемпіонат Європи з фехтування, бо не хоче впускати в країну військових з Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Естонія може втратити Чемпіонат Європи з фехтування, бо не хоче впускати в країну військових з Росії
Чемпіонат Європи з фехтування має відбутися у червні 2026 року
фото: Siim Lõvi /ERR

FIE проводить проросійську політику та допускає до змагань російських військових та прихильників війни проти України

Естонія може втратить право проводити чемпіонат Європи з фехтування через свою незгоду з допуском російських спортсменів до участі. Про це повідомляє Главком з посиланням на news.err.ee.

Європейська конфедерація фехтування (EFC) вимагає від уряду Естонії дозволити спортсменам з держав-агресорів Росії та Білорусі взяти участь у змаганнях.

Відмова призведе до позбавлення Таллінна права проводити турнір, який має пройти у червні, заявив генеральний секретар Естонської федерації фехтування Айвар Паалберг. 

«EFC чітко дала зрозуміти, що Чемпіонат Європи буде відібрано в Естонії. Офіційно цього ще не сталося, але малоймовірно, що світова політична ситуація радикально зміниться протягом наступних шести місяців. Відповідно, ми виходимо з того, що Чемпіонат Європи не відбудеться в Таллінні наступного року», – сказав Паалберг.

Міжнародна федерація фехтування (FIE) також заявила, що якщо Естонія бажає провести міжнародні змагання, її уряд повинен надати письмове підтвердження з підписами та печатками, в якому зазначається, що жоден бажаючий взяти участь у турнірі не буде дискримінований і що йому буде дозволено перетинати кордон незалежно від національності чи військового звання.

Варто зазначити, що FIE проводить проросійську політику та допускає до змагань російських військових та прихильників війни проти України.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: Естонія росія скандал Фехтування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп з Зеленським у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Палм-Біч, штат Флорида, 28 грудня 2025 року
Мирні переговори. Що треба розуміти українцям
29 грудня, 2025, 09:29
Путін вимагає створити «зону безпеки» вздовж кордону з Україною
Путін вимагає створити «зону безпеки» вздовж кордону з Україною
2 грудня, 2025, 00:27
Зеленський єдиний, хто не хоче приймати новий план Вашингтону
Трамп звинуватив Зеленського у небажанні приймати новий план мирної угоди
12 грудня, 2025, 13:22
Безпілотники пошкодили критичне обладнання на обох льодостійких платформах
СБУ повторно атакувала нафтовидобувні платформи РФ у Каспійському морі – джерела
12 грудня, 2025, 20:43
На думку Йоганна Вадефуля, значний вплив на результати переговорів мають європейські партнери
Перемовини щодо України ще ніколи не були такими серйозними – МЗС Німеччини
15 грудня, 2025, 15:02
Російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп на саміті на Алясці 15 серпня 2025 року
Дії Трампа надають Путіну сміливості: пояснення CNN
18 грудня, 2025, 04:11
Італія підтримає українську енергетичну інфраструктуру необхідним обладнанням
Зеленський обговорив із Мелоні допомогу для енергетики
7 грудня, 2025, 22:23
Reuters розповів, як РФ намагається заблокувати репараційний кредит Україні
Reuters розповів, як РФ намагається заблокувати репараційний кредит Україні
19 грудня, 2025, 01:27
За 2025 рік загальний дохід Росії від нафти й газу знизиться до 8,44 трлн рублів
Росія відклала плани з нарощення виробництва газу через західні санкції
25 грудня, 2025, 21:04

Новини

Сили оборони на фронті знищили багаторазового чемпіона Тиви з баскетболу
Сили оборони на фронті знищили багаторазового чемпіона Тиви з баскетболу
УАФ опублікувала відео всіх голів збірної України з футболу у 2025 році
УАФ опублікувала відео всіх голів збірної України з футболу у 2025 році
Стали відомі усі пари 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату світу з хокею
Стали відомі усі пари 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату світу з хокею
Шульга відзначився дабл-даблом у матчі на Новий рік
Шульга відзначився дабл-даблом у матчі на Новий рік
Естонія може втратити Чемпіонат Європи з фехтування, бо не хоче впускати в країну військових з Росії
Естонія може втратити Чемпіонат Європи з фехтування, бо не хоче впускати в країну військових з Росії
Африканські футболісти відкрито обурені якістю суддівства на КАН
Африканські футболісти відкрито обурені якістю суддівства на КАН

Новини

День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Сьогодні, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 2025, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua