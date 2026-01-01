Естонія може втратити Чемпіонат Європи з фехтування, бо не хоче впускати в країну військових з Росії

Чемпіонат Європи з фехтування має відбутися у червні 2026 року

Естонія може втратить право проводити чемпіонат Європи з фехтування через свою незгоду з допуском російських спортсменів до участі. Про це повідомляє Главком з посиланням на news.err.ee.

Європейська конфедерація фехтування (EFC) вимагає від уряду Естонії дозволити спортсменам з держав-агресорів Росії та Білорусі взяти участь у змаганнях.

Відмова призведе до позбавлення Таллінна права проводити турнір, який має пройти у червні, заявив генеральний секретар Естонської федерації фехтування Айвар Паалберг.

«EFC чітко дала зрозуміти, що Чемпіонат Європи буде відібрано в Естонії. Офіційно цього ще не сталося, але малоймовірно, що світова політична ситуація радикально зміниться протягом наступних шести місяців. Відповідно, ми виходимо з того, що Чемпіонат Європи не відбудеться в Таллінні наступного року», – сказав Паалберг.

Міжнародна федерація фехтування (FIE) також заявила, що якщо Естонія бажає провести міжнародні змагання, її уряд повинен надати письмове підтвердження з підписами та печатками, в якому зазначається, що жоден бажаючий взяти участь у турнірі не буде дискримінований і що йому буде дозволено перетинати кордон незалежно від національності чи військового звання.

Варто зазначити, що FIE проводить проросійську політику та допускає до змагань російських військових та прихильників війни проти України.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.