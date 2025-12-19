Головна Світ Політика
Reuters розповів, як РФ намагається заблокувати репараційний кредит Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Reuters розповів, як РФ намагається заблокувати репараційний кредит Україні
фото з відкритих джерел

Головною метою РФ є створення тривалого юридичного тиску на Бельгію та інші країни-депозитарії

Російська Федерація готує масштабну юридичну відповідь на плани Євросоюзу щодо використання заморожених активів для надання Україні репараційного кредиту. Хоча судові процеси навряд чи зможуть зупинити передачу коштів, їхні наслідки для міжнародної фінансової системи залишаються важкопередбачуваними. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Центральний банк РФ уже звернувся до московського суду з позовом проти бельгійського депозитарію Euroclear, який є основним утримувачем російських резервів у ЄС. Москва вимагає компенсації у розмірі $230 млрд. У разі виграшу РФ може спробувати стягнути кошти з майна Euroclear у країнах, які вона вважає «дружніми».

Крім того, Росія розглядає такі юридичні шляхи:

  • Москва може апелювати до прецеденту 2021 року (справа Венесуели), згідно з яким треті країни мають право оскаржувати санкції;
  • РФ планує скористатися договором між Бельгією та Радянським Союзом про захист капіталовкладень;
  • Кремль стверджує, що Центробанк може вважатися «інвестором» у межах цього документа, що дає право на арбітраж у Стокгольмі або судах ООН.

Чому ці позови навряд чи зупинять кредит? Експерти Reuters наголошують на кількох факторах, які грають не на користь агресора:

  • у судах ЄС розгляд позовів та апеляцій зазвичай триває понад три роки, що не заважає поточному використанню активів;
  • оскільки російська агресія визнана незаконною на міжнародному рівні, ЄС трактує замороження активів як законний і тимчасовий контрзахід, що підлягає скасуванню лише після припинення війни та виплати репарацій;
  • на даному етапі активи залишаються у власності РФ, а використовується лише їхня вартість як застава або дохід від них, тому заяви про «крадіжку» юридично необґрунтовані.

Водночас, західна розвідка та юристи попереджають, що головною метою РФ є створення тривалого юридичного тиску на Бельгію та інші країни-депозитарії, щоб посіяти сумніви серед європейських партнерів.

Нагадаємо, Банк Росії вимагає стягнути з бельгійського депозитарію Euroclear 18,1 трлн рублів або майже $230 млрд за «незаконні дії» з російськими активами. Відповідна заява надійшла до Арбітражного суду Москви.

Як повідомлялося, Україна розраховує отримати €45 млрд до 2026 року коштом заморожених активів РФ. 12 грудня 2025 року стало відомо про погодження Європейським Союзом довгострокового замороження €210 млрд російських активів.

До слова, рейтингове агентство Fitch помістило бельгійський депозитарій Euroclear у категорію Rating Watch Negative (під наглядом з негативними очікуваннями). Зміна категорії пов'язана з тим, що ЄС планує використати заморожені в Euroclear активи Центробанку Росії для фінансування України. Під спостереження взято довгострокові рейтинги дефолту емітента Euroclear Bank та Euroclear Holding (AA), короткостроковий рейтинг (F1+), а також рейтинги боргових зобов'язань.

