СБУ повторно атакувала нафтовидобувні платформи РФ у Каспійському морі – джерела

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
СБУ повторно атакувала нафтовидобувні платформи РФ у Каспійському морі – джерела
Безпілотники пошкодили критичне обладнання на обох льодостійких платформах
фото, отримане від джерел у СБУ

Унаслідок удару виробничі процеси призупинено

Далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ вдруге цього тижня успішно атакували нафтовидобувну платформу ім. Філановського. Крім того, було уражено іншу платформу – ім. Корчагіна. Обидва об’єкти належать компанії «Лукойл-Нижневолжскнєфть» і працюють у Каспійському морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела у СБУ.

За попередньою інформацією, безпілотники пошкодили критичне обладнання на обох льодостійких платформах, що призвело до призупинення виробничих процесів.

СБУ повторно атакувала нафтовидобувні платформи РФ у Каспійському морі – джерела фото 1
Обидва об’єкти належать компанії «Лукойл-Нижневолжскнєфть»
Обидва об’єкти належать компанії «Лукойл-Нижневолжскнєфть»
фото, отримані від джерел у СБУ

Родовище ім. Філановського є одним із найбільших розвіданих у РФ та в російському секторі Каспію. Його запаси оцінюють у 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу.

«СБУ продовжує системну роботу, спрямовану на скорочення надходжень до бюджету РФ від нафтогазового сектору. Частота, географія та точність ударів – це сигнал РФ, що доки триває її агресія, «бавовна» палатиме на всіх російських об’єктах, які працюють на війну», – повідомило поінформоване джерело.

Нагадаємо, далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили нафтовидобувну платформу ім. Філановського, що належить компанії «Лукойл-Нижневолжскнєфть». Зафіксовано щонайменше чотири влучання по морській платформі.

До слова, 10 грудня морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan. Він належить до «тіньового флоту» РФ. Судно під прапором Коморських Островів рухалося у виключній економічній зоні України в напрямку портового термінала «Новоросійськ». Воно йшло максимальним ходом із вимкненим транспондером. 

