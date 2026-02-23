Масові підпали й стрілянина охопили Мексику після ліквідації наркобарона

Військові ліквідували наркобарона Ель Менчо, після чого в кількох штатах почалися підпали, стрілянина та режим надзвичайного стану

У Мексиці розпочалися масові заворушення після того, як під час спецоперації військові ліквідували Немесіо Осегеру Сервантеса, відомого як Ель Менчо – лідера одного з найпотужніших наркокартелів країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The New York Times.

Ліквідація наркобарона

За їхніми даними, Осегеру було вбито 22 лютого у місті Тапальпа в штаті Халіско – регіоні, де базувався картель «Нове покоління Халіско» (CJNG). Додаткову інформацію для проведення операції, за повідомленням посольства Мексики у Вашингтоні, надали Сполучені Штати.

фото з відкритих джерел

Після ліквідації наркобарона в низці штатів країни спалахнули безлади. За даними джерел, щонайменше у п’яти регіонах почалися підпали автомобілів, блокування доріг та зіткнення з силовиками – це тактика, яку часто використовують картелі у відповідь на операції влади. У штаті Халіско було запроваджено режим надзвичайного стану, а мешканців окремих районів закликали залишатися в укриттях.

Загроза напередодні Чемпіонату світу з футболу 2026

Частина інцидентів сталася у Гвадалахарі, де вже за кілька місяців мають пройти матчі чемпіонату світу з футболу 2026 року. Через стрілянину та підпали поблизу інфраструктурних об’єктів тимчасово призупиняли роботу аеропорти Пуерто-Вальярти та Гвадалахари.

скріншот з відео

фото: Marcos Vizcarra

За словами губернатора штату Пабло Лемуса Наварро, невідомі особи, пов’язані з картелем, почали палити транспорт та перекривати дороги, щоб завадити силовій операції. Водночас подробиці зіткнень влада не розкрила.

Реакція США

На тлі ескалації насильства посольство США в Мексиці рекомендувало своїм громадянам у штатах Халіско, Тамауліпас, Мічоакан, Герреро та Нуево-Леон залишатися в укриттях і не пересуватися без нагальної потреби. Заступник держсекретаря США Крістофер Ландау назвав ліквідацію Ель Менчо «великим подією для Мексики, США, Латинської Америки і всього світу».

За даними NYT, хвиля насильства зачепила навіть спортивні події: у районі Агуаскальєнтеса неподалік стадіону через стрілянину довелося екстрено зупинити матч жіночих команд «Некакса» – «Керетаро». У низці міст також зафіксовано атаки на адміністративні будівлі та інфраструктуру.

Хто такий Ель Менчо

Немесіо Осегера Сервантес, відомий як Ель Менчо, очолював картель CJNG – одну з найбільш жорстоких злочинних організацій Мексики, яку уряд США визнав терористичною. Він перебував у списку найбільш розшукуваних злочинців, а Управління з боротьби з наркотиками США оголошувало винагороду в $15 млн за інформацію, що допоможе його затримати.

фото: BBC

Картель активно займався постачанням кокаїну, метамфетаміну та фентанілу до США та Європи. Після арешту Хоакіна «Ель Чапо» Гусмана у 2017 році саме Осегера став однією з головних цілей мексиканських сил безпеки. Його організація розширила вплив більш ніж на половину території країни, використовуючи як наркоторгівлю, так і легальний бізнес для відмивання коштів.

Нагадаємо, що міністерство закордонних справ України закликало громадян України, які перебувають у Мексиці або планують поїздку, до максимальної пильності.