Goal назвав головного претендента на перемогу в Лізі чемпіонів
Авторитетний ресурс Goal склав рейтинг претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».
Goal вважає головним претендентом на перемогу в турнірі лондонський «Арсенал».
Рейтинг претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів за версією Goal
- «Арсенал»;
- «Баварія»;
- «Манчестер Сіті»;
- «Ліверпуль»;
- «ПСЖ»;
- «Барселона»;
- «Реал»;
- «Челсі»;
- «Атлетіко»;
- «Спортинг»;
- «Ньюкасл»;
- «Аталанта»;
- «Буде/Глімт»;
- «Тоттенгем»;
- «Галатасарай»;
- «Байєр».
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 27 лютого 2026 року. Перші матчі відбудуться 10-11 березня 2026 року, матчі-відповіді – 17-18 березня 2026 року.
Ймовірні пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
- «Аталанта»/«Баєр» – «Арсенал»/«Баварія»
- «Реал»/«Буде/Глімт» – «Спортинг»/«Манчестер Сіті»
- «ПСЖ»/«Ньюкасл» – «Барселона»/«Челсі»
- «Галатасарай»/«Атлетіко» – «Ліверпуль»/«Тоттенгем»
Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.
У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.
Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.
Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.
У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Україна – Ісландія 2:0 (0:0)
- Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
