Goal назвав головного претендента на перемогу в Лізі чемпіонів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Goal назвав головного претендента на перемогу в Лізі чемпіонів
Goal вважає лондонський «Арсенал» головним претендентом на перемогу в турнірі
фото: Reuters

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 27 лютого 2026 року

Авторитетний ресурс Goal склав рейтинг претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Goal вважає головним претендентом на перемогу в турнірі лондонський «Арсенал».

Рейтинг претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів за версією Goal

  1. «Арсенал»;
  2. «Баварія»;
  3. «Манчестер Сіті»;
  4. «Ліверпуль»;
  5. «ПСЖ»;
  6. «Барселона»;
  7. «Реал»;
  8. «Челсі»;
  9. «Атлетіко»;
  10. «Спортинг»;
  11. «Ньюкасл»;
  12. «Аталанта»;
  13. «Буде/Глімт»;
  14. «Тоттенгем»;
  15. «Галатасарай»;
  16. «Байєр».

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 27 лютого 2026 року. Перші матчі відбудуться 10-11 березня 2026 року, матчі-відповіді – 17-18 березня 2026 року.

Ймовірні пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

  • «Аталанта»/«Баєр» – «Арсенал»/«Баварія»
  • «Реал»/«Буде/Глімт» – «Спортинг»/«Манчестер Сіті»
  • «ПСЖ»/«Ньюкасл» – «Барселона»/«Челсі»
  • «Галатасарай»/«Атлетіко» – «Ліверпуль»/«Тоттенгем»

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
