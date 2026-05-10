Фанати безглуздо зірвали чемпіонство гранда з Європи атакою на суперника
Псевдовболівальники влаштували заворушення на домашньому стадіоні
Матч між празькими «Славією» і «Спартою» не дограли через прорив фанатів на поле за кілька хвилин до фінального свистка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням iDNES.
На той момент «Славія» вела в рахунку (3:2). У разі перемоги «червоно-білі» достроково стали би чемпіонами Чехії. Проте, після нападу вболівальників на трьох футболістів «Спарта» відмовилася продовжувати поєдинок.
Від агресивних дій фанатів постраждали воротар Якуб Суровчік, оборонець Якуб Мартінец і нападник Матіаш Войта. Вболівальники «Славії» також закидали фаєрами трибуну гостей. Футболісти «Спарти» втекли в клубний автобус і відмовилися повертатися на поле.
Найімовірніше, «Славії» зарахують технічну поразку (0:3). Також на «червоно-білих» чекатиме грошовий штраф та інші санкції. Зокрема, гранду світить часткове або повне закриття трибун на домашній арені.
Pitch invasion during today’s Slavia vs Sparta game WHAT THE FUCK! pic.twitter.com/QYD2tNxzfL— E (@Ellis_) May 9, 2026
Реакція керівництва «Славії»
На офіційному сайті пражан з'явилася заява голови ради правління Ярослава Тврдіка. Функціонер попросив вибачення у шанувальників футболу. Він розчарований зірваним святом.
«Замість цього – найбільша ганьба, яку я відчув за 11 років роботи в клубі. Я прошу вибачення в усіх нормальних уболівальників, які були на трибунах, і в усіх телеглядачів. Прикро, що нам доводиться зіштовхуватися з цим», – заявив Тврдік.
Ситуація у чемпіонаті Чехії
У разі присудження технічної поразки «Славії» відрив між двома столичними колективами скоротиться до п'яти очок. Обидва гранди ще зіграють по три поєдинки до кінця сезону.
Спарта зустрінеться з пльзеньською «Вікторією», «Ліберцем» і «Градецем-Краловим». Натомість «Славія» протистоятиме «Яблонцю», а також тими ж «Градецем-Краловим» і «Вікторією». Для завоювання титулу «червоно-білим» треба буде набрати п'ять пунктів.
