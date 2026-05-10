Фанати безглуздо зірвали чемпіонство гранда з Європи атакою на суперника

Псевдовболівальники влаштували заворушення на домашньому стадіоні

Матч між празькими «Славією» і «Спартою» не дограли через прорив фанатів на поле за кілька хвилин до фінального свистка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням iDNES.

На той момент «Славія» вела в рахунку (3:2). У разі перемоги «червоно-білі» достроково стали би чемпіонами Чехії. Проте, після нападу вболівальників на трьох футболістів «Спарта» відмовилася продовжувати поєдинок.

Від агресивних дій фанатів постраждали воротар Якуб Суровчік, оборонець Якуб Мартінец і нападник Матіаш Войта. Вболівальники «Славії» також закидали фаєрами трибуну гостей. Футболісти «Спарти» втекли в клубний автобус і відмовилися повертатися на поле.

Найімовірніше, «Славії» зарахують технічну поразку (0:3). Також на «червоно-білих» чекатиме грошовий штраф та інші санкції. Зокрема, гранду світить часткове або повне закриття трибун на домашній арені.

Pitch invasion during today’s Slavia vs Sparta game WHAT THE FUCK! pic.twitter.com/QYD2tNxzfL — E (@Ellis_) — E (@Ellis_) May 9, 2026

Реакція керівництва «Славії»

На офіційному сайті пражан з'явилася заява голови ради правління Ярослава Тврдіка. Функціонер попросив вибачення у шанувальників футболу. Він розчарований зірваним святом.

«Замість цього – найбільша ганьба, яку я відчув за 11 років роботи в клубі. Я прошу вибачення в усіх нормальних уболівальників, які були на трибунах, і в усіх телеглядачів. Прикро, що нам доводиться зіштовхуватися з цим», – заявив Тврдік.

Ситуація у чемпіонаті Чехії

У разі присудження технічної поразки «Славії» відрив між двома столичними колективами скоротиться до п'яти очок. Обидва гранди ще зіграють по три поєдинки до кінця сезону.

Спарта зустрінеться з пльзеньською «Вікторією», «Ліберцем» і «Градецем-Краловим». Натомість «Славія» протистоятиме «Яблонцю», а також тими ж «Градецем-Краловим» і «Вікторією». Для завоювання титулу «червоно-білим» треба буде набрати п'ять пунктів.

Standings provided by Sofascore

До слова, раніше Мехіко встановило футбольний рекорд Гіннеса перед Чемпіонатом світу. На майдані Сокало встановили новий світовий рекорд за кількістю учасників футбольного тренування. У 40-хвилинній сесії взяли участь 9500 людей.

Нагадаємо, Мексика зібралася задіяти майже 100 тисяч силовиків для охорони Мундіалю-2026. На них буде покладена відповідальність за безпеку фанатів. Внутрішня ситуація у Мексиці ускладнилася через зіткнення правоохоронців із картелями.