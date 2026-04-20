У Парагваї фанати зірвали поєдинок «Суперкласіко»

Лідери чемпіонату не зіграли навіть третину поєдинку

Найгучніше футбольне протистояння Парагваю, яке відбулося в неділю, 19 квітня 2026 року, на стадіоні «Дефенсорес дель Чако» в Асунсьйоні, перетворилося на гармидер через дії ультрас. Про це повідомляє «Главком».

Заворушення від вболівальників

Матч між лідерами чемпіонату «Олімпією» та «Серро Понтеньйо» був офіційно зупинений уже на 29-й хвилині через спалах насильства в секторі вболівальників гостей. За свідченнями очевидців, конфлікт спровокувала детонація потужних петард, які фанати зуміли пронести на трибуни попри заходи безпеки. Ситуація швидко вийшла з-під контролю, коли група радикально налаштованих фанатів відібрала у поліцейського захисний щит і почала демонструвати його натовпу як трофей. У відповідь на це правоохоронці застосували гумові кулі та сльозогінний газ, через що густий дим миттєво охопив частину стадіону, а сотні переляканих глядачів були змушені рятуватися втечею безпосередньо на футбольне поле.

Наслідки дій вболівальників

Щонайменше шестеро поліцейських отримали поранення, причому один офіцер перебуває у важкому стані в госпіталі з травмами голови та підозрою на колоті рани. Поліція Асунсьйона вже затримала близько 100 осіб і працює над ідентифікацією інших активних учасників заворушень, яким загрожує довічна заборона на відвідування спортивних заходів. На момент зупинки гри стадіон був заповнений майже вщерть, що складало близько 40 000 глядачів.

Тепер футбольна доля цього поєдинку вирішуватиметься в кабінетах дисциплінарного трибуналу Парагвайської асоціації футболу. Згідно з регламентом, команда може отримати технічну поразку, якщо її прихильники спричинили зрив матчу. Президент «Олімпії» Родріго Ногес уже заявив про намір вимагати присудження трьох очок його клубу, тоді як очільник «Серро Понтеньйо» Блас Регера наполягає на тому, що за безпеку на арені відповідала «Олімпія» як організатор зустрічі.

