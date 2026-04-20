Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У Парагваї фанати зірвали поєдинок «Суперкласіко»

glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Матчі між «Олімпією» та «Серро Понтеньйо» є традиційно принциповими і напруженими
фото: AFP

Лідери чемпіонату не зіграли навіть третину поєдинку

Найгучніше футбольне протистояння Парагваю, яке відбулося в неділю, 19 квітня 2026 року, на стадіоні «Дефенсорес дель Чако» в Асунсьйоні, перетворилося на гармидер через дії ультрас. Про це повідомляє «Главком»

Заворушення від вболівальників

Матч між лідерами чемпіонату «Олімпією» та «Серро Понтеньйо» був офіційно зупинений уже на 29-й хвилині через спалах насильства в секторі вболівальників гостей. За свідченнями очевидців, конфлікт спровокувала детонація потужних петард, які фанати зуміли пронести на трибуни попри заходи безпеки. Ситуація швидко вийшла з-під контролю, коли група радикально налаштованих фанатів відібрала у поліцейського захисний щит і почала демонструвати його натовпу як трофей. У відповідь на це правоохоронці застосували гумові кулі та сльозогінний газ, через що густий дим миттєво охопив частину стадіону, а сотні переляканих глядачів були змушені рятуватися втечею безпосередньо на футбольне поле.

Наслідки дій вболівальників

Щонайменше шестеро поліцейських отримали поранення, причому один офіцер перебуває у важкому стані в госпіталі з травмами голови та підозрою на колоті рани. Поліція Асунсьйона вже затримала близько 100 осіб і працює над ідентифікацією інших активних учасників заворушень, яким загрожує довічна заборона на відвідування спортивних заходів. На момент зупинки гри стадіон був заповнений майже вщерть, що складало близько 40 000 глядачів.

Тепер футбольна доля цього поєдинку вирішуватиметься в кабінетах дисциплінарного трибуналу Парагвайської асоціації футболу. Згідно з регламентом, команда може отримати технічну поразку, якщо її прихильники спричинили зрив матчу. Президент «Олімпії» Родріго Ногес уже заявив про намір вимагати присудження трьох очок його клубу, тоді як очільник «Серро Понтеньйо» Блас Регера наполягає на тому, що за безпеку на арені відповідала «Олімпія» як організатор зустрічі. 

Теги: фанати ультрас НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua