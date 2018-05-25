

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про це повідомили в УЄФА

Президент УЄФА Александер Чеферін підтвердив, що фанати «Реала» повернули частину квитків на фінал Ліги чемпіонів в Києві, який відбудеться 26 травня.

Про це повідомляє AFP.

Чеферін розповів, що було повернуто близько тисячі квитків, які в підсумку будуть реалізовані в Києві.

Зазначається, що ці квитки не передали фанатам «Ліверпуля» з міркувань безпеки.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що фанати «Ліверпуля» і «Реалу» відмовляються від поїздки в Київ на фінал Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, 26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА між «Ліверпулем» і «Реалом».

Раніше українська група «ДахаБраха» під час концерту на Хрещатику у Києві перед фіналом Ліги чемпіонів ввечері у четвер, 24 травня, закликала звільнити українців, які перебувають у полоні в Росії.

Джерело: ua.tribuna.com