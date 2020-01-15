Вперше в історії двоє юних українських хокеїстів отримають медалі Олімпійських ігор



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Сьогодні Денис Пасько у складі "команди червоних" спробує стати чемпіоном юнацької Олімпіади Офіційний сайт турніру

Двоє українських юнаків підіймуться на п’єдестал юнацької Олімпіади

Вчора, 14 січня, у Лозані (Швейцарія) відбулися матчі півфіналу хокейного турнірі ІІІ зимових юнацьких Олімпійських ігор.

Команда зелених (команда Володимира Трошкіна) та команда червоних (команда Дениса Паська) зуміли обійти своїх суперників та потрапити у фінал змагань. Цей день увійде в історію, адже хлопці стануть першими юними українськими хокеїстами, які здобудуть олімпійські медалі.

Обидва матчі вийшли надзвичайно цікавими. Команда Володимира грала з «чорними». Напередодні, саме їм «зелені» поступилися. Проте гравці зібралися і відіграли «на повну». Володимир відзначився трьома закинутими шайбами.

«Червоним» довелося несолодко. По черзі команди закидали одна одній, постійно зрівнюючи рахунок. Інтрига трималася до останнього. Лише під кінець гри «червоним» вдалося збільшити перевагу у дві шайби і перемогти з рахунком 9:7.

«Чи очікував я на такий результат? Так, я уявляв собі таке, але не думав, що буде настільки важко. Мені часто снилися олімпійські медалі, і тільки нещодавно я зрозумів, що у мене є шанс стати олімпійським призером. Знав, що моїх сил і знань у грі буде достатньо, щоб позмагатися з гравцями на Олімпійських іграх. Проте це все завдяки моїм тренерам, я дуже вдячний їм за це. Щоразу стараюся їх не підвести. Дуже хотів зіграти з «зеленими» у фіналі. Ця команда показує хороші результати. Мені цікавіше грати проти сильних, агресивних команд. Сьогоднішній матч покаже, хто найсильніший», - прокоментував вихід у фінал Денис Пасько прес-службі Федерації хокею України.

«Сьогодні буде вирішальний матч за перше місце і, звісно ж, такого результату не було б без моєї команди. За цей короткий проміжок часу ми здружилися, зігралися і тепер разом ідемо до своєї спільної мрії», - відзначив Володимир Трошкін.

Вирішальний поєдинок відбудеться сьогодні, 15 січня, о 14:30 за київським часом.