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    Новини

    Федерація хокею України зі скандалом обрала нового президента

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    Георгій Зубко став новим президентом ФХУ - Федерація хокею України зі скандалом обрала нового президента
    Георгій Зубко став новим президентом ФХУ

    До участі у виборах керівника ФХУ не допустили відомого в минулому хокеїста Олексія Житника, який зараз працює в ХК «Сокіл»

    Офіційний сайт Федерації хокею України повідомив, що новим президентом організації обраний заступник директора Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Георгій Зубко. За нього проголосував 31 делегат.

    Зубко замінить на цій посаді Анатолія Брезвіна. З 2016 по 2020 рік Зубко був віце-президентом ФХУ.

    Вибори президента організації відзначилися скандалом, так як до участі у виборах не допустили відомого в минулому хокеїста Олексія Житника, який зараз працює в ХК «Сокіл».

    Клуби УХЛ вимагали допустити Житника до виборів і зайнятися реорганізацією Федерації хокею України.

    Нагадаємо, що в недавньому інтерв’ю «Главкому» Житник заявив, що підстав у відмові йому в реєстрації немає.

    Джерело: Sport.ua

    Теги: хокей Георгій Зубко Федерація хокею України
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