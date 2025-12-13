Федерація біатлону помилково опублікувала мапу України без Криму: деталі скандалу

Президент Федерації біатлону України Крулько пояснив, що помилка виникла через обмежений штат пресслужби ФБУ

Федерація біатлону України на своїх сторінках в Instagram, Facebook та Telegram опублікувала результати чоловічої спринтерської гонки на етапі Кубку світу в Гохфільцені. На ілюстрації було зображена мапа Європи без Криму, повідомляє «Главком» з посиланням на «Чемпіон».

Зазначається, що сторінки ФБУ в соцмережах веде пресаташе Анастасія Гусарєва, яка до 2022 року працювала на проросійських телеканалах NewsOne та НАШ.

Президент Федерації біатлону України Іваном Крулько пояснив, що це помилка, яка виникла через неуважність і обмежений штат пресслужби ФБУ.

«Мені пояснили, що це редактор «Canva», який автоматично дає графіку по місцю знаходження. Тому такий стався неприємний момент. Ми не маємо десятьох людей, які можуть робити перевірку. У нас маленький офіс федерації, де одна людина виконує 150 справ. У нас громадська організація, я не можу знайти штат, щоб у нас сиділо десять людей... Це меганеприємна ситуація», – сказав Крулько.

За словами Івана Крулька, ФБУ не видалятиме публікацію, а додасть коментар із визнанням помилки й вибаченням перед уболівальниками.

«Я визнаю цю помилку, я від цього не відмовляюся. Зараз я дав команду не видаляти це, а дати окремо, що ми, пресслужба Федерації біатлону України, зробили таку помилку. Ми все це розмістимо. Ми маємо показати й зазначити, що це наша помилка», – додав Крулько.

Пізніше ФБУ все ж видалила публікацію та повідомила, що звернулася в сервіс підтримки Canva.

«Це наша помилка, ми її визнаємо та гарантуємо більш уважне ставлення до графічних елементів. Графіку ми видаляємо та приносимо свої вибачення усім за це ганебне недопрацювання. Крим – це Україна!

Також хочемо додати, що ми звернулися із відповідним запитом у сервіс підтримки редактора Canva аби ця помилка у графіці з їхнього боку теж була виправлена!», – сказано в повідомленні ФБУ.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.