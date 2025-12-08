Головна Спорт Новини
Молодіжна збірна України з перемоги стартувала на чемпіонаті світу з хокею

Молодіжна збірна України з перемоги стартувала на чемпіонаті світу з хокею
Сьогодні, 8 грудня, молодіжна збірна України зіграє проти однолітків із Норвегії.
фото: ФХУ

Україні вдалося здолати команду Казахстану

Молодіжна збірна України з перемоги стартувала на чемпіонаті світу в дивізіоні 1А. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФХУ.

У першому матчі вдалося здолати команду Казахстану, яка минулого сезону грала в еліті.

Матч видався дуже напруженим. Особливо складно нашій команді дався перший період. Після нереалізованої більшості на перших хвилинах ми пропустили у форматі 5 на 5. Синьо-жовті проґавили контрвипад Корнєєва, який з другої спроби переграв Левшина. В цьому періоді суперник переважав за кидками 18:8.

По перерві українська молодіжка заграла впевненіше, але попри той факт, що характер гри вдалося переломити, закинути нам не вдалося. Казахстан теж мав декілька гострих моментів, в одному із них наші ворота врятувала поперечина.

Шайба, яка зрівняла рахунок, трапилася вже на початку третього періоду. Граючи в більшості, Косарев кинув по воротах від синьої лінії, а Куліков здійснив ключове підставляння на пʼятачку – 1:1. Справжнім героєм заключної третини гри став Ряшин – воротар Казахстану, який здійснив 20 сейвів і перетягнув матч в овертайм.

У додатковій 5-хвилинці перемогу збірній України приніс гол Кураєва, який добив шайбу в порожні ворота після моменту Гапоненка.

Два очки – важлива перемога в перший ігровий день. Уже сьогодні, 8 грудня, молодіжна збірна України зіграє проти однолітків із Норвегії.

Чемпіонат світу D1A, тур 1

Україна – Казахстан 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – Корнєєв (Кажибеков, Імашев), 06:52. 1:1 – Куліков (Косарев, Шибінський – більшість), 41:55. 2:1 – Кураєв (Гапоненко, Стасюк), 62:33.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

хокей спорт

