Близнюк відзначився результативною грою у чемпіонаті Тайваню з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Близнюк за 41 хвилину набрав 21 очко

Богдану Близнюку не вистачило одної передачі до трипл-даблу

Український баскетболіст Богдан Близнюк провів результативний матч у чемпіонаті Тайваня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

На Тайвані «Гаосюн Аквас» поступився «Новому Тайбею Кінгс» 94:111.

Богдану Близнюку не вистачило одної передачі до трипл-даблу – за 41 хвилину він набрав 21 очко (8/16 двоочкові, 0/3 триочкові, 5/7 штрафні), зробив 15 підбирань, 9 передач, 1 блок-шот при 1 фолі та 1 втраті.

В Японії «Осака» здолала «Косігаю Альфас» 76:58. Володимир Герун відіграв 22 хвилини, набрав 7 очок (3/6 двоочкові, 0/1 триочкові, 1/3 штрафні), зібрав 14 підбирань, зробив 4 передачі, 1 перехоплення, 3 блок-шота при 2 фолах та 1 втраті.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

Близнюк відзначився результативною грою у чемпіонаті Тайваню з баскетболу
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
