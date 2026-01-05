Головна Спорт Новини
Костюк прокоментувала спілкування українських тенісистів з росіянами та білорусами

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Костюк: Мені б хотілося, щоб українці менше дивилися контент країн-агресорів
фото: Арата Ямаока

Костюк: У своїх рішеннях я завжди виходжу з української позиції

Одна з лідерок українського жіночого тенісу Марта Костюк в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» відповіла на питання щодо українських тенісистів, які спілкуються з росіянами та білорусами.

Багато українських юних тенісистів спілкуються з росіянами, білорусами. Підписані на них у соцмережах, лайкають їхні дописи. Зокрема, можна згадати білоруску Аріну Сабаленку, яка відома підтримкою режиму Лукашенка, причетного до агресії проти України. Чи можете ви, як одна з головних зірок українського тенісу, пояснити таку поведінку?

Я не беруся пояснювати таку поведінку. Ідеться не лише про молодь, а й про дорослих людей. І я не можу говорити від імені інших.

Можу говорити лише про себе: у своїх рішеннях я завжди виходжу з української позиції та з розуміння того, що наша країна живе у війні.

Мені б хотілося, щоб українці менше дивилися контент країн-агресорів і більше підтримували своїх і тих, хто поруч з Україною.

Нагадаємо, Костюк повідомила, що планує грати за збірну України у 2026 році.

«Грати за збірну завжди є в моїх планах. Сподіваюся, що все складеться», – наголосила тенісистка.

Як повідомлялося, Костюк розповіла про свій шлюб з Георгієм Кизименком та його вплив на її кар'єру.

«Безперечно, шлюб для мене – це неймовірна пригода і дуже глибокий шлях. Я безмежно вдячна долі за чоловіка поруч і за те, що ми проходимо цей шлях разом. Ми розвиваємося, маємо свої злети та падіння – і в цьому є багато життя. Це постійне пізнання себе. Фактично ти живеш зі своїм дзеркалом, і, мабуть, складно знайти кращий інструмент для самопізнання, ніж шлюб.

Я можу з упевненістю сказати, що є величезна різниця між просто стосунками, спільним проживанням і саме шлюбом. Я відчула цю різницю на собі. І я точно знаю, що це зробило мене кращою людиною», – сказала Костюк.

Вона також зазначила, що навіть не уявляю, де була б зараз у житті, якби не одружилася.

Як повідомлялося, чотири українські тенісистки зіграють у парному розряді першого Грендслему сезону.

Боротьбу за титул у Мельбурні з 18 січня по 1 лютого вестимуть Марта Костюк, Даяна Ястремська, а також сестри Надія та Людмила Кіченок. 

Марта Костюк теніс

