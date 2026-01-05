Головна Спорт Новини
Збірна України з футболу ввосьме поспіль завершила рік у топ-30 найкращих команд світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників

2025 рік збірна України завершила на 28-й позиції в рейтингу ФІФА

Учотирнадцяте поспіль збірна України з футболу розпочала новий рік у топ-50 підсумкового реєстру ФІФА й увосьме поспіль – серед 30 найкращих збірних світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Рекордний результат за підсумками року було зафіксовано у 2006-му, коли збірна України під керівництвом Олега Блохіна опинилася на 13-й сходинці реєстру.

А в щомісячному рейтингу Україна свого часу навіть була на 11-й позиції (із лютого до травня 2007 року).

Наступний свій рейтинг ФІФА оприлюднить 19 січня.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

