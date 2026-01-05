Пустовий набрав 15 очок у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу

Пустовий відіграв 23 хвилини, набрав 15 очок, зробив 6 підбирань

Капітан чоловічої збірної з баскетболу Артем Пустовий провів результативний матч за «Андорру» проти команди Євроліги «Басконії», хоча його команда програла 92:99. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Пустовий відіграв 23 хвилини, набрав 15 очок (4/6 двоочкові, 0/1 триочкові, 7/7 штрафні), зробив 6 підбирань, 1 передачу, 2 блок-шота при 4 фолах.

У другому дивізіоні Іспанії «Мелілья» програла «Саморі» 88:97. Павло Крутоус провів на майданчику 24 хвилини, набрав 7 очок (2/3 двоочкові, 1/3 триочкові), зробив 2 підбирання, 1 перехоплення при 2 фолах.

Клим Артамонов та Віталій Зотов не зуміли завоювати разом з «Капфенберг Буллз» Кубок Австрії – у фінальному матчі команда українців поступилась команді «Райфайзен Флаєрс Велс» 89:96.

Віталій Зотов відіграв 39 хвилин, набрав 15 очок (2/5 двоочкові, 2/6 триочкові, 5/6 штрафні), зібрав 5 підбирань, віддав 11 передач, зробив 3 перехоплення при 2 втратах і 4 фолах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0