Усик повідомив, чи планує балотуватися в президенти

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Усик: Я працюватиму для своєї країни

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) заявив, що не планує балотуватися в президенти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Boxingarabia.
 
Після боксу ти балотуватимешся в президенти?

Ні. Уся політика не є цікавою для мене. Я працюватиму для своєї країни.

Ти завжди це робиш...

Так, завжди робитиму. Але не як політик. Лише як спортсмен та чоловік.

Усик востаннє на даний момент виходив у ринг у травні 2025 року, коли у поєдинку з Даніелем Дюбуа вдруге у кар’єрі здобув титул абсолютного чемпіона світу. 

«Я продовжу боксувати. Хочу провести поєдинок з Діонтеєм Вайлдером. Мені цікавий цей бій. Він ексчемпіон світу, відомий та дуже сильний боксер. Він є одним з найкращих у надважкій вазі за останнє десятиліття», – зазначав Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона.

«Всесвітня боксерська організація отримала офіційне звернення від команди Олександра Усика стосовно майбутнього титулу чемпіона WBO у важкій вазі. Після ретельного обмірковування Усик вирішив скласти з себе повноваження чемпіона», – йдеться у заяві організації.

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

