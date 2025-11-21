Гераскевич і Лавренюк відкрили сезон Кубка світу зі скелетону: результати українців

Гераскевич посів 11-те місце в італійській Кортіні-д'Ампеццо

В італійській Кортіні-д'Ампеццо офіційно стартував олімпійський сезон Кубка світу зі скелетону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

У першому, чоловічому старті етапу взяли участь два українці: Владислав Гераскевич та Ярослав Лавренюк.

Як пройшов перший етап Кубка світу

Гераскевич за підсумками першого раунду замкнув топ-10, подолавши трек за 57.21 секунди. Зокрема, українець у стартовому проїзді випередив за часом чинного олімпійського чемпіона Крістофера Грьотера, який став 14-м, і п'ятого топскелетоніста в заліку Кубка світу Акселя Юнгка.

Лавренюк у першому проїзді програв Гераскевичу 0.49 секунди і став 25-м – фінішував на межі прохідної зони до другого раунду з часом у 57.70 сек.

У другому спуску Гераскевич покращив час розгону (до 4.73 секунди) та з часом 57.15 хвилини пропустив уперед китайця Чжу Хайфена, вийшовши на третє проміжне місце. Сумарний час українця склав 1:54.36 хвилини.

Посприяв Владиславу результат британця Маркуса Ваятта, який втратив час у другому спуску і поступився українцеві. Проте серед решти фінішерів Гераскевича також випередив німець Юнгк – лідер «синьо-жовтих» посів 11-те місце.

Ярослав Лавренюк став 24-м у другому проїзді (57.80 сек), але за сумою двох раундів замкнув топ-25 – сумарний час українця склав 1:55.5 хвилини.

З перемоги етап розпочав британець Метт Вестон, чинний чемпіон загального заліку Кубка світу, випередивши найближчого конкурента, австрійця Самюела Маєрса на 0.15 секунди. Подіум довершив китаєць Їн Чен, що був найшвидшим у першому спуску (і лише 11-м – у другому).

Кубок світу. 1-й етап (Кортіна-'Ампеццо). Чоловіки

1.Метт Вестон (Велика Британія) 1:53.84

2. Самюел Маєрс (Австрія) +0.15

3. Їн Чен (Китай) +0.18

...

11. Владислав Гераскевич (Україна) +0.52

25. Ярослав Лавренюк (Україна) +1.66

Другий етап Кубка світу зі скелетону в п'ятницю, 28 листопада, прийматиме австрійський Інсбрук.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.