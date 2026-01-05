Стали відомі фіналісти молодіжного чемпіонату світу з хокею

Чехія у фіналі зіграє зі Швецією

Фінал молодіжного чемпіонату світу з хокею відбудеться в ніч проти 6 січня

Вперше з 2016 року у фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею зіграють дві команди з Європи. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 5 січня, збірна Канади сенсаційно поступилася Чехії у півфіналі з рахунком 4:6. В іншому матчі шведи завдали поразки фінам у серії булітів з рахунком 2:1 (основний час – 3:3).

Отже, Чехія у фіналі зіграє зі Швецією. Канадці зійдуться у матчі за третє місце із Фінляндією.

