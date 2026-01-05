Головна Спорт Новини
Стали відомі фіналісти молодіжного чемпіонату світу з хокею

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Стали відомі фіналісти молодіжного чемпіонату світу з хокею
Чехія у фіналі зіграє зі Швецією
фото: Christopher Katsarov

Фінал молодіжного чемпіонату світу з хокею відбудеться в ніч проти 6 січня

Вперше з 2016 року у фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею зіграють дві команди з Європи. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 5 січня, збірна Канади сенсаційно поступилася Чехії у півфіналі з рахунком 4:6. В іншому матчі шведи завдали поразки фінам у серії булітів з рахунком 2:1 (основний час – 3:3).

Отже, Чехія у фіналі зіграє зі Швецією. Канадці зійдуться у матчі за третє місце із Фінляндією.

Фінал молодіжного чемпіонату світу з хокею відбудеться в ніч проти 6 січня.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

