Гераскевич посів п'яте місце на етапі Кубку світу зі скелетону

Гераскевич зумів увійти в топ-6 у латвійській Сігулді

Гераскевич продемонстрував найкращий результат у поточному сезоні

Двоє представників України у скелетоні – Владислав Гераскевич і Ярослав Лавренюк – взяли участь у четвертому етапі Кубка світу, що відбувся в латвійській Сігулді. Про це повідомляє «Главком».

На змаганнях у Сігулді обидва українці кваліфікувалися до другого спуску. У першій спробі Гераскевич став 14-м, а Лавренюк замкнув топ-25.

У другому заїзді Лавренюк залишився 25-м. Натомість Гераскевич завдяки вдалому виступу піднявся одразу на дев'ять позицій і завершив етап у топ-6 – на п’ятому місці. Це його найкращий результат у поточному сезоні.

Наступний етап Кубка світу зі скелетону відбудеться також у в Сігулді – у суботу, 20 грудня.

Скелетон. Кубок світу

1. Метт Вестон (Велика Британія) – 1:40.35

2. Маркус Ваятт (Велика Британія) +0.82

3. Фелікс Кайсінгер (Німеччина) +0.85

...

5. Владислав Гераскевич (Україна) +1.23

25. Ярослав Лавренюк (Україна) +3.34

