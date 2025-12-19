Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Гераскевич посів п'яте місце на етапі Кубку світу зі скелетону

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Гераскевич посів п'яте місце на етапі Кубку світу зі скелетону
Гераскевич зумів увійти в топ-6 у латвійській Сігулді
фото: Reuters

Гераскевич продемонстрував найкращий результат у поточному сезоні

Двоє представників України у скелетоні – Владислав Гераскевич і Ярослав Лавренюк – взяли участь у четвертому етапі Кубка світу, що відбувся в латвійській Сігулді. Про це повідомляє «Главком».

На змаганнях у Сігулді обидва українці кваліфікувалися до другого спуску. У першій спробі Гераскевич став 14-м, а Лавренюк замкнув топ-25.

У другому заїзді Лавренюк залишився 25-м. Натомість Гераскевич завдяки вдалому виступу піднявся одразу на дев'ять позицій і завершив етап у топ-6 – на п’ятому місці. Це його найкращий результат у поточному сезоні.

Наступний етап Кубка світу зі скелетону відбудеться також у в Сігулді – у суботу, 20 грудня. 

Скелетон. Кубок світу

1. Метт Вестон (Велика Британія) – 1:40.35
2. Маркус Ваятт (Велика Британія) +0.82
3. Фелікс Кайсінгер (Німеччина) +0.85
...

5. Владислав Гераскевич (Україна) +1.23
25. Ярослав Лавренюк (Україна) +3.34

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: Владислав Гераскевич скелетон спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Радєв був введений до Зали слави греко-римської боротьби у 2009 році
Пішов з життя дворазовий олімпійський чемпіон з боротьби
Вчора, 14:40
Бідний: Ми не можемо самовиключитися із міжнародної спортивної адженди
«Будемо перемагати». Міністр Бідний дав роз'яснення щодо участі українців на турнірах з прапорами Росії
17 грудня, 12:47
Ярослава ніколи не пропускала сезони стартів у приміщенні
Стало відомо, де відкриє сезон олімпійська чемпіонка Магучіх
10 грудня, 13:22
Гамільтон ділить найбільшу кількість перемог у Чемпіонаті разом з легендарним Міхаелем Шумахером
«Викину свій телефон у смітник»: Гамільтон відреагував на кінець сезону Формули-1
8 грудня, 14:52
Британець є найкращим триатлоністом в історії Олімпійських Ігор, маючи у колекції чотири медалі
Олімпійський чемпіон Ї став одним з головних героїв марафону в Валенсії
8 грудня, 14:18
Окіпнюк минулого сезону мав шанс здобути особисту медаль на чемпіонаті світу, де він у підсумку став п'ятим
Окіпнюк здобув золото на першому етапі Кубка світу з лижної акробатики
6 грудня, 20:51
Тихонов вважає, що спорт має бути поза політикою
«Шкода, що його діда не знищили на війні». Олімпійський чемпіон з РФ зробив істеричну заяву
6 грудня, 12:02
Шеремет у стилі Паня Чжаньле провів вражаючий перший етап естафети
П'ять рекордів за день: українська естафета блискуче виступила у перший день ЧЄ
2 грудня, 22:46
Гераскевич за підсумками першого раунду замкнув топ-10
Гераскевич і Лавренюк відкрили сезон Кубка світу зі скелетону: результати українців
21 листопада, 13:16

Новини

Під час футбольного поєдинку в Колумбії постраждало понад 50 людей
Під час футбольного поєдинку в Колумбії постраждало понад 50 людей
Депутат Думи влаштував істерику через рішення Зеленського щодо Бубки
Депутат Думи влаштував істерику через рішення Зеленського щодо Бубки
Гравчині Жіночої НБА готові протестувати на матчах Ліги
Гравчині Жіночої НБА готові протестувати на матчах Ліги
Кандидат на заміну Гвардіоли в «Манчестер Сіті» спростував чутки про зміну місця роботи
Кандидат на заміну Гвардіоли в «Манчестер Сіті» спростував чутки про зміну місця роботи
Урядові структури США визнали свою провину в смерті фігуристів
Урядові структури США визнали свою провину в смерті фігуристів
Гераскевич посів п'яте місце на етапі Кубку світу зі скелетону
Гераскевич посів п'яте місце на етапі Кубку світу зі скелетону

Новини

В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua