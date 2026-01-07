Гераскевич прокоментував історичний успіх українського скелетону на Кубку світу

Гераскевич: Наша боротьба за олімпійські ліцензії триває!

Лідер українського скелетону Владислав Гераскевич ексклюзивно для «Главкома» прокоментував історичний успіх українського скелетону.

Вперше в історії України двоє наших скелетоністів (Владислав Гераскевич та Ярослав Лавренюк) увійшли в топ-15 етапу Кубка світу.

Владислав, зокрема, у своєму коментарі оцінив трек у Сент-Моріці (Швейцарія), де відбулися змагання.

«Тут є своя специфіка треку, адже він натуральний, без штучного охолодження. Коли стартуєш пізніше, лід стає кращим і швидшим, особливо, коли тільки сходить сонце. Сьогодні наша гонка починалася о 9:00. По ходу заїздів трек ставало помітно швидшим. До того ж виникли технічні проблеми, через що після сьомого атлета була затримка близько 20 хвилин. Плюс сьогодні був один із найхолодніших днів за останній тиждень – вранці було -21°C.

Мені, на жаль, дуже не пощастило з жеребкуванням: я стартував першим і через це багато втратив. Компенсувати таку різницю в другому заїзді було надзвичайно важко, адже пізніші стартові номери знову мали перевагу. Ярославу, навпаки, сьогодні пощастило – він стартував останнім.

Але хочу наголосити: він провів дві справді якісні спроби, і саме це дозволило йому закріпитися в топ-15. Я дуже радий за нього і за таку високу позицію! Наша боротьба за олімпійські ліцензії триває!», – заявив Гераскевич.

Нагадаємо, у Сент-Моріці (Швейцарія) сьогодні, 7 січня, пройшов етап Кубка світу зі скелетону.

Лідер збірної України Владислав Гераскевич посів 12 місце. Ярослав Лавренюк показав свій найкращий результат у кар'єрі на етапах Кубка світу – 15 місце.

Наступний етап Кубка світу відбудеться вже 9 січня на цьому ж треку у Сент-Моріці (Швейцарія).

Як повідомлялося, «Главком» поспілкувався з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем, який буде прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор 2026 року.

«Емоції, звісно, максимально позитивні, але водночас я добре розумію, яка це величезна відповідальність. Особливо в часи повномасштабної війни в Україні – бути прапороносцем означає набагато більше, ніж будь-коли раніше», – зазначив Владислав у своєму першому коментарі, який він дає ЗМІ у статусі прапороносця збірної України на Олімпіаді-2026.