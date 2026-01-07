«Величезна відповідальність». Перший коментар прапороносця України на Олімпіаді-2026

Гераскевич: У часи повномасштабної війни в Україні – бути прапороносцем означає набагато більше, ніж будь-коли раніше

«Главком» поспілкувався з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем, який буде прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор 2026 року.

«Емоції, звісно, максимально позитивні, але водночас я добре розумію, яка це величезна відповідальність. Особливо в часи повномасштабної війни в Україні – бути прапороносцем означає набагато більше, ніж будь-коли раніше», – зазначив Владислав у своєму першому коментарі, який він дає ЗМІ у статусі прапороносця збірної України на Олімпіаді-2026.

Він також розповів про те, як дізнався про приємну новину.

«Вчора нам зателефонували з Національного олімпійського комітету України та офіційно повідомили цю новину. Попередньо ми узгоджували графік тренувань і змагань, щоб усе було можливо. Дуже вдячний НОК України за надану можливість та всім, хто долучився до цього рішення!», – наголосив скелетоніст.

Питання щодо кандидатури українки-прапороносиці наразі залишається відкритим. Складність вибору зумовлена специфікою логістики майбутніх Ігор: змагання розподілені між шістьма територіальними кластерами, а церемонія відкриття відбуватиметься лише в певних локаціях.

НОК України намагається підібрати найкращу кандидатуру серед атлеток, враховуючи їхній графік виступів та місце перебування на момент старту Олімпіади. Остаточне рішення обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Зимова Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого наступного року. Її прийматимуть Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

На попередній Літній Олімпіаді в Парижі прапор України несли Еліна Світоліна та Михайло Романчук. На Зимовій Олімпіаді у Пекіні таку честь отримали Олександра Назарова та Олександр Абраменко.

Нагадаємо, що скелетоніст Гераскевич розповів, як йому пропонували змінити українське громадянство. «Не буду називати країни, але були випадки… (пропозицій щодо зміни громадянства, – «Главком»). Це ще було тоді, коли я третій-четвертий рік займався скелетоном. Уже тоді я дав зрозуміти, що мене це не цікавить. Я хочу виступати лише за Україну. Три пропозиції серйозні були, але ми відмовилися», – зазначив український скелетоніст.