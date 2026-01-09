Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Російські військові здобули золото та срібло на етапі Кубка Європи зі скелетону

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Російські військові здобули золото та срібло на етапі Кубка Європи зі скелетону
Романов є рядовим спортивної роти ЦСКА/Сочі

Скелетоністи Семенов та Романов є рядовими спортивних рот ЦСКА

Російський військовий Владислав Семенов посів перше місце на етапі Кубка Європи, що проходить в Австрії. Про це повідомляє «Главком».

За підсумками двох заїздів 28-річний Семенов показав результат 1 хвилину 49,27 секунд. Другим став інший російський військовий – 31-річний Данііл Романов (відставання – 0,48 секунди), третім – китаєць Юй Гуоцін (+0,85).

Кубок Європи в Інсбруку став першим міжнародним стартом для російських скелетоністів із лютого 2022 року. Участь у етапах Кубка Європи дає право скелетоністам наступного сезону претендувати на виступ у етапах Кубка світу, де стартують усі найсильніші.

Варто зазначити, що росіяни достроково втратили можливість відібратися на чоловічий олімпійський турнір зі скелетону.

У середині грудня семеро російських скелетоністів набули нейтральних статусів: Вікторія Феттель, Олена Фролова, Поліна Князєва, Поліна Тюріна, Данііл Романов, Владислав Семенов та Єремій Зиков.

Пізніше з'ясувалося, що частина з них є військовослужбовцями російської армії та прихильниками війни проти України.

Зокрема, кілька років тому російські ресурси та офіційний сайт ЦСКА повідомляли, що Романов є рядовим спортивної роти ЦСКА/Сочі.

Також в Instagram Романов підписаний на сторінку одіозного колишнього президента Росії Дмитра Медведєва.

Владислав Семенов виступає за Центральний спортивний клуб армії РФ (ЦСКА) м. Балашихи. Має військове звання рядового спортивної роти.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: скелетон спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Свою дебютну перемогу на етапах Кубка світу Кароліне здобула в швейцарському Давосі
Переможниця заключного виду Тур-де-Скі присвятила тріумф загиблому біатлоністу Баккену
4 сiчня, 21:16
Фіни у 1/4 фіналу здолали збірну США
Визначилися півфінальні пари молодіжного чемпіонату світу з хокею
3 сiчня, 12:02
Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться завтра, 29 грудня, в Улан-Уде (Бурятія, Росія)
ЗСУ ліквідували на фронті 18-річного титулованого російського борця
25 грудня, 2025, 22:48
У Stories Instagram Лискун розмістила фото з букетом квітів та написом про кохання
Чемпіонка-зрадниця Лискун повідомила про своє одруження
17 грудня, 2025, 07:16
До Паралімпійських Ігор-2026 Україну очікує ще два етапи Кубка світу
Українські парабіатлоністи завоювали 15 медалей на стартовому етапі Кубка світу
15 грудня, 2025, 16:11
Родніна перебуває під персональними санкціями США, Євросоюзу, України та низки інших країн
Одіозна депутатка Думи, яка перебуває під санкціями ЄС, хоче потрапити на Олімпіаду в Італії
15 грудня, 2025, 11:43
Олексій Борута у минулому році став чемпіоном світу з пляжної боротьби
В українського чемпіона світу народився син
12 грудня, 2025, 20:21
«Крижинка» є навчально-тренувальною базою двох дитячо-юнацьких спортивних шкіл з фігурного катання
Очільник українського фігурного катання б'є на сполох: ковзанці «Крижинка» загрожує закриття
12 грудня, 2025, 13:21
Наша чоловіча збірна посіла третє командне місце
Україна здобула 40 нагород на чемпіонаті світу з української національної боротьби на поясах
9 грудня, 2025, 15:34

Новини

На Кубку Європи зі скелетону військові з Росії стартували під скандування «Ні війні в Україні»
На Кубку Європи зі скелетону військові з Росії стартували під скандування «Ні війні в Україні»
Російські військові здобули золото та срібло на етапі Кубка Європи зі скелетону
Російські військові здобули золото та срібло на етапі Кубка Європи зі скелетону
Шульга допоміг «Мен Селтікс» здобути перемогу у грі G-ліги
Шульга допоміг «Мен Селтікс» здобути перемогу у грі G-ліги
Збірна України з футзалу оголосила склад на збір перед Євро-2026
Збірна України з футзалу оголосила склад на збір перед Євро-2026
Костюк перемогла прихильницю Путіна на турнірі в Брісбені
Костюк перемогла прихильницю Путіна на турнірі в Брісбені
Трилер в Окленді. Світоліна пробилася до півфіналу турніру WTA
Трилер в Окленді. Світоліна пробилася до півфіналу турніру WTA

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua