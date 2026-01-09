Російські військові здобули золото та срібло на етапі Кубка Європи зі скелетону

Скелетоністи Семенов та Романов є рядовими спортивних рот ЦСКА

Російський військовий Владислав Семенов посів перше місце на етапі Кубка Європи, що проходить в Австрії. Про це повідомляє «Главком».

За підсумками двох заїздів 28-річний Семенов показав результат 1 хвилину 49,27 секунд. Другим став інший російський військовий – 31-річний Данііл Романов (відставання – 0,48 секунди), третім – китаєць Юй Гуоцін (+0,85).

Кубок Європи в Інсбруку став першим міжнародним стартом для російських скелетоністів із лютого 2022 року. Участь у етапах Кубка Європи дає право скелетоністам наступного сезону претендувати на виступ у етапах Кубка світу, де стартують усі найсильніші.

Варто зазначити, що росіяни достроково втратили можливість відібратися на чоловічий олімпійський турнір зі скелетону.

У середині грудня семеро російських скелетоністів набули нейтральних статусів: Вікторія Феттель, Олена Фролова, Поліна Князєва, Поліна Тюріна, Данііл Романов, Владислав Семенов та Єремій Зиков.

Пізніше з'ясувалося, що частина з них є військовослужбовцями російської армії та прихильниками війни проти України.

Зокрема, кілька років тому російські ресурси та офіційний сайт ЦСКА повідомляли, що Романов є рядовим спортивної роти ЦСКА/Сочі.

Також в Instagram Романов підписаний на сторінку одіозного колишнього президента Росії Дмитра Медведєва.

Владислав Семенов виступає за Центральний спортивний клуб армії РФ (ЦСКА) м. Балашихи. Має військове звання рядового спортивної роти.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.