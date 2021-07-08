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    Федерер розповів, чи завершить кар’єру після розгрому на Вімблдоні

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    Роджер Федерер зазнав нищівної поразки на Вімблдоні - Федерер розповів, чи завершить кар’єру після розгрому на Вімблдоні
    Роджер Федерер зазнав нищівної поразки на Вімблдоні
    Фото з відкритих джерел

    Швейцарський тенісист вдруге в столітті поступився в сеті з рахунком 0:6

    20-разовий переможець турнірів «Великого шлема» Роджер Федерер в сьомий раз в кар'єрі програв сет з рахунком 0:6. В матчі 1/4 фіналу Вімблдонського турніру 39-річний швейцарець поступився поляку Губерт Гуркачу з рахунком 3:6, 6:7 (4:7), 0:6.

    «Я не знаю, чи візьму участь у наступному Вімблдоні, – розповів після поразки Федерер. – Зараз мені потрібно перебудуватися. Після операції переді мною завжди, як в цьому, так і в минулому році, стояла мета – зіграти на Вїмблдоні. Я зміг приїхати в цьому році, чому дуже радий. Після закінчення для мене турніру ми і так збиралися обговорити з командою наші подальші плани. Для цього знадобиться кілька днів».

    Раніше Федерер програв матч на «0» у фіналі «Ролан Гаррос» в 2008 році. Тоді швейцарець поступився іспанцеві Рафаелю Надалю з рахунком 1:6, 3:6, 0:6. Решта випадків припадають на XX століття.

    Федерер поступився в трьох сетах на Вімблдоні втретє в кар'єрі.

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    Теги: теніс Роджер Федерер
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    Федерер розповів, чи завершить кар’єру після розгрому на Вімблдоні