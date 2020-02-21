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    Новини

    Зірковий український багатоборець достроково завершив зимовий сезон

    • Розсилка
    Олексій Касьянов змушений поберегти сили - Зірковий український багатоборець достроково завершив зимовий сезон
    Олексій Касьянов змушений поберегти сили
    Дмитро Вакулка, ФЛАУ

    Олексій Касьянов не встиг відновитися після змагань в Естонії

    Бронзовий призер чемпіонату світу-2009 з десятиборства Олексій Касьянов після чотирьох видів семиборства посідав друге місце, проте на старт другого дня чемпіонату України у приміщенні не вийшов.

    «Зі мною все добре, я не травмувався. Причина такого рішення в іншому, - коментує ситуацію Олексій прес-службі Федерації легкої атлетики Запорізької області. – Після турніру у Таллінні відчував, що можу виступити набагато краще, показати вищий результат, ніж був в Естонії. Через це вирішив у Сумах змагатися не з окремих видів, а з семиборства.

    У Таллінні змагання пройшли не зовсім легко, була досить сильна боротьба, довелося швидко бігти заключні 1000 метрів. Організм не встиг відновитися за десять днів. Після першого дня чемпіонату у Сумах відчув, що поліпшити найкращий результат сезону мені не вдасться, тому вирішив припинити змагання. Зараз дам організму відновитися і готуватимуся до Токіо. В олімпійський рік зробити так було краще».

    Медалі у семиборстві на чемпіонаті України в Сумах будуть розіграні сьогодні, 21 лютого.

     Читайте також: Чотири перемоги – чотири рекорди. Як у Сумах стартував чемпіонат України з легкої атлетики (фото)
    чемпіонат України легка атлетика Олексій Касьянов
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