Угорщина: втрати Реброва, мега-гол Лук’янчука, перемога найукраїнськішої команди (відео)



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Українець Іван Петряк був одним із найкращих у складі «Ференцвароша» Офіційний сайт «Ференцвароша»

В угорському чемпіонаті грає найбільше українських леґіонерів

У 20-му турі угорського чемпіонату з футболу українці були на помітних ролях у більшості матчів.

«Ференцварош» Сергія Реброва, який очолює турнірну таблицю, грав на виїзді з одним із найпринциповіших своїх суперників - «Уйпештом» з Дожі. Наш тренер виставив на поле обох українських леґіонерів: лівий вінґер Іван Петряк відіграв весь матч, а опорний хав Ігор Харатін був замінений на 82-й хвилині на Леандро. Матч завершився нічиєю 1:1. Петряк був одним з найкращих на полі. Саме з його передачі Роланд Варґа на десятій хвилині відкрив рахунок у матчі. Правда, у другому таймі ініціатива була в «Уйпешта». Врятуватися господарям вдалося на заключній хвилині основного часу, коли помилку будапештців в обороні використав Крістіан Сімон.

Уйпешт - Ференцварош - 1:1

Найбільше ж українців зараз грає у складі «Кішварди». Вчора ця команда перемогла вдома 3:0 «Дебрецен». В основі переможців тренер Ласло Дайка випустив відразу трьох українців — лівого оборонця Антона Кравченка, правого бека Павла Лук’янчука і опорного хава Романа Карасюка. Усі вони відіграли по 90 хвилин, а Лук’янчук на 45-й хвилині навіть відзначився, провівши другий у зустрічі м’яч. Причому м’яч фантастичний: після подачі кутового Павло опинився першим на відскоці і, вдало піймавши м’яч на ногу, запустив його в самісіньку «дев’ятку». Зауважимо, що ще один український леґіонер «Кішварди» Богдан Мельник провів матч у резерві.

Також три українці грали у зустрічі «Мезоковешд-Жори» - МТК (Будапешт). Ворота гостей захищав Артем Кичак, а в опорній зоні господарів усі 90 хвилин провів Михайло Месхі. Крім того, замінивши після перерви атакувального хава Ласло Пекара, у другому таймі в складі «Мезоковежда» грав Шандор Вайда. І найцікавіше, що вже через хвилину після появи на полі українець відзначився, вивівши свою команду вперед — 2:1. Правда, врешті МТК переміг 2:3.

Сергій Шестаков, який виступає за DVTK, допоміг своєму клубові перемогти на виїзді другу команду чемпіонату «Віді» - 2:1. Екс-гравець тернопільської «Ниви» провів усі 90 хвилин на позиції правого латераля у схемі 1 — 3 — 5 — 2.

У зустрічі «Пакш» - «Галадаш» у складі гостей грало відразу двоє екс-представників львівських «Карпат». Грузин Муртаз Даушвілі провів усі 90 хвилин, відзначившись стабільним попередженням, в опорній зоні, а українець Юрій Габовда традиційно відіграв весь матч справа в обороні. Зустріч завершилася 1:1. Гості врятувалися від поразки на 82-й хвилині.

Після 20-ти турів лідерство «Ференцвароша» безсумнівне — 42 очка проти 34-х у найближчого переслідувача, «Віді». МТК має 30 пунктів і йде п’ятим. «Мезоковешд-Жори» з 25-ма очками посідає восьме місце. «Кішварда» має 22 очка і лише на пункт випереджає першу команду небезпечної зони — DVTK. «Галадаш» іде останнім з безнадійними десятьма очками.