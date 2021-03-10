Матч усіх зірок НБА встановив антирекорд на телебаченні

Гру найкращих баскетболістів світу подивилися усього 4,1 мільйона глядачів

Матч усіх зірок НБА-2021 мав рекордно низькі показники за телевізійним рейтингом і кількістю телеглядачів. Як повідомляє Sports Media Watch, захід, який пройшов в Атланті, отримав середній рейтинг 3,1.

Трансляцію на каналах TNT і TBS подивилися 5,94 мільйона глядачів, що менше в порівнянні з минулим роком – 4,1 і 7,28 мільйона.

У Матчі зірок НБА команда Леброна Джеймса перемогла команду Кевіна Дюранта (170:150). Це був 70-й Матч зірок в історії ліги.

У складі переможців найрезультативнішим став Янніс Адетокунбо – 35 очок. Він був визнаний найціннішим гравцем матчу. У команди Дюранта найвищу результативність показав Бредлі Біл – 26 очок.

В рамках Зоряного вікенду НБА пройшли три конкурси. Розігруючий «Портленда» Анферні Саймонс став найкращим за кидками згори. Суперниками Саймонса були Кассіус Стенлі («Індіана») і Обі Топпінен («Нью-Йорк»).

Розігруючий «Голден Стейт» Стівен Каррі вдруге в кар'єрі (2015-го, 2021) виграв конкурс триочкових. У фінальному раунді він обійшов на 1 бал Майка Конлі з «Юти».

Також в конкурсі брали участь Джейла Браун («Бостон»), Зак Лавін («Чикаго») і Донован Мітчелл («Юта»).

Литовський форвард «Індіани» Домантас Сабоніс переміг в конкурсі майстерності чорногорського центрового «Орландо» Ніколу Вучевіча.

У конкурсі також брали участь Роберт Ковінгтон («Портленд»), Лука Дончіч («Даллас»), Кріс Пол («Фінікс») і Джуліус Рендл («Нью-Йорк»).