  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Матч усіх зірок НБА встановив антирекорд на телебаченні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Конкурс триочкових виграв Стівен Кері - Матч усіх зірок НБА встановив антирекорд на телебаченні
    Конкурс триочкових виграв Стівен Кері
    фото з відкритих мереж

    Гру найкращих баскетболістів світу подивилися усього 4,1 мільйона глядачів

    Матч усіх зірок НБА-2021 мав рекордно низькі показники за телевізійним рейтингом і кількістю телеглядачів. Як повідомляє Sports Media Watch, захід, який пройшов в Атланті, отримав середній рейтинг 3,1.

    Трансляцію на каналах TNT і TBS подивилися 5,94 мільйона глядачів, що менше в порівнянні з минулим роком 4,1 і 7,28 мільйона.

    У Матчі зірок НБА команда Леброна Джеймса перемогла команду Кевіна Дюранта (170:150). Це був 70-й Матч зірок в історії ліги.

    У складі переможців найрезультативнішим став Янніс Адетокунбо 35 очок. Він був визнаний найціннішим гравцем матчу. У команди Дюранта найвищу результативність показав Бредлі Біл 26 очок.

    В рамках Зоряного вікенду НБА пройшли три конкурси. Розігруючий «Портленда» Анферні Саймонс став найкращим за кидками згори. Суперниками Саймонса були Кассіус Стенлі («Індіана») і Обі Топпінен («Нью-Йорк»).

    Розігруючий «Голден Стейт» Стівен Каррі вдруге в кар'єрі (2015-го, 2021) виграв конкурс триочкових. У фінальному раунді він обійшов на 1 бал Майка Конлі з «Юти».

    Також в конкурсі брали участь Джейла Браун («Бостон»), Зак Лавін («Чикаго») і Донован Мітчелл («Юта»).

    Литовський форвард «Індіани» Домантас Сабоніс переміг в конкурсі майстерності чорногорського центрового «Орландо» Ніколу Вучевіча.

    У конкурсі також брали участь Роберт Ковінгтон («Портленд»), Лука Дончіч («Даллас»), Кріс Пол («Фінікс») і Джуліус Рендл («Нью-Йорк»).

    Читайте також:

      Теги: НБА Леброн Джеймс Кевін Дюрант
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:

      Натисніть «Подобається», щоб читати
      Glavcom.ua в Facebook

      Я вже читаю Glavcom в Facebook

      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies