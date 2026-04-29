ФІФА допустила до міжнародних матчів збірну однієї зі скандально відомих країн

Афганістан з 2021 року не був представлений на світовій футбольній арені

Нові правила дозволяють Афганістану виступати на турнірах найвищого рівня

ФІФА схвалила зміну правил, яка дозволяє жіночій збірній Афганістану повернутися до офіційних міжнародних змагань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Довгоочікуване рішення для афганок

Це рішення відкриває шлях для футболісток, які були змушені покинути країну після приходу до влади Талібану у 2021 році, знову представляти свою державу на світовій арені. У 2021 році ФІФА допомогла евакуювати понад 160 футболісток, офіційних осіб та правозахисників з Афганістану.

З моменту встановлення режиму Талібану жіночий спорт в Афганістані опинився під повною забороною. Багато атлеток евакуювалися (більшість зараз проживає в Австралії), а ті, хто залишився, втратили можливість займатися улюбленою справою. Відтоді світова футбольна спільнота неодноразово закликала офіційно визнати команду в екзилі, щоб обмеження всередині країни не ставали перешкодою для міжнародної кар’єри талановитих спортсменок.

Засновниця команди та її колишня капітанка Халіда Попал наголосила, що для гравчинь це рішення – не лише про спорт, а й про боротьбу. «Наша команда завжди була командою активісток. Це можливість показати наші навички та стати символом незламності для тих жінок, які залишаються всередині Афганістану і щодня борються за свої права», – зазначила вона.

Створення нової збірної

Для реалізації цього повернення була створена ініціатива Afghan Women United. Наразі триває процес відбору до оновленого складу: ФІФА організовує тренувальні та відбіркові табори в Англії та Австралії, надаючи підтримку майже 90 гравчиням. Очікується, що свої перші матчі команда проведе вже у червні 2026 року під час міжнародного вікна для жіночих збірних.

Хоча збірна Афганістану не встигла взяти участь у кваліфікації до Чемпіонату світу 2027 у Бразилії, нові правила ФІФА дають їм шанс позмагатися за путівку на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі. Це рішення також підтримала Альянс спорту та прав людини, назвавши його важливим для дотримання гендерної рівності та прав людини в межах спортивних асоціацій.

Нагадаємо, що очільниця норвезького футболу запропонувала скасувати Премію миру від ФІФА.