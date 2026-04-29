ФІФА допустила до міжнародних матчів збірну однієї зі скандально відомих країн

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
фото: Reuters

Нові правила дозволяють Афганістану виступати на турнірах найвищого рівня

ФІФА схвалила зміну правил, яка дозволяє жіночій збірній Афганістану повернутися до офіційних міжнародних змагань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Довгоочікуване рішення для афганок

Це рішення відкриває шлях для футболісток, які були змушені покинути країну після приходу до влади Талібану у 2021 році, знову представляти свою державу на світовій арені. У 2021 році ФІФА допомогла евакуювати понад 160 футболісток, офіційних осіб та правозахисників з Афганістану. 

З моменту встановлення режиму Талібану жіночий спорт в Афганістані опинився під повною забороною. Багато атлеток евакуювалися (більшість зараз проживає в Австралії), а ті, хто залишився, втратили можливість займатися улюбленою справою. Відтоді світова футбольна спільнота неодноразово закликала офіційно визнати команду в екзилі, щоб обмеження всередині країни не ставали перешкодою для міжнародної кар’єри талановитих спортсменок.

Засновниця команди та її колишня капітанка Халіда Попал наголосила, що для гравчинь це рішення – не лише про спорт, а й про боротьбу. «Наша команда завжди була командою активісток. Це можливість показати наші навички та стати символом незламності для тих жінок, які залишаються всередині Афганістану і щодня борються за свої права», – зазначила вона. 

Створення нової збірної

Для реалізації цього повернення була створена ініціатива Afghan Women United. Наразі триває процес відбору до оновленого складу: ФІФА організовує тренувальні та відбіркові табори в Англії та Австралії, надаючи підтримку майже 90 гравчиням. Очікується, що свої перші матчі команда проведе вже у червні 2026 року під час міжнародного вікна для жіночих збірних.

Хоча збірна Афганістану не встигла взяти участь у кваліфікації до Чемпіонату світу 2027 у Бразилії, нові правила ФІФА дають їм шанс позмагатися за путівку на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі. Це рішення також підтримала Альянс спорту та прав людини, назвавши його важливим для дотримання гендерної рівності та прав людини в межах спортивних асоціацій.

