Розвідка розкрила «дружбу по розрахунку» Китаю та РФ

СЗРУ викрила прагматизм Китаю в інвестиціях у РФ

Попри гучні політичні декларації Москви та Пекіна про стратегічне партнерство, Служба зовнішньої розвідки України фіксує зниження реальних економічних зв'язків. За даними розвідки, загальний обсяг накопичених китайських інвестицій у Росії з 2022 року практично не зростає, застрягши на позначці близько $17,4 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

У 2022 році спостерігався короткочасний стрибок китайських інвестицій (майже на 20%). Однак фахівці СЗРУ пояснюють це не «новим етапом дружби», а двома факторами:

завершенням проєктів, рішення за якими ухвалювалися ще до повномасштабного вторгнення.

вимушене заповнення ніш, що звільнилися після масового виходу західних компаній з російського ринку. Вже до 2025 року ця динаміка вичерпалася, і потік нових капіталів фактично зник.

Єдиним сегментом, де зафіксовано суттєве зростання (+50%), стали фінансові послуги. Проте і тут Пекін діє вкрай обережно. Китайські банки розширюють присутність виключно для обслуговування двосторонньої торгівлі. Кошти спрямовуються не на будівництво нових підприємств, а на створення розрахункових каналів, які дозволяють обходити санкційні обмеження.

Натомість інвестиції в традиційно привабливий для Китаю сировинний сектор навіть дещо скоротилися – з $9 млрд до $8,8 млрд.

Китайські інвестори діють максимально прагматично, заходячи в російську економіку лише в тих межах, які вважають безпечними з огляду на санкційні ризики, або ж уникають інвестицій взагалі.

