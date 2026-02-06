Головна Світ Політика
search button user button menu button

Розвідка розкрила «дружбу по розрахунку» Китаю та РФ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Розвідка розкрила «дружбу по розрахунку» Китаю та РФ
фото: СЗРУ/іллюстративне

СЗРУ викрила прагматизм Китаю в інвестиціях у РФ

Попри гучні політичні декларації Москви та Пекіна про стратегічне партнерство, Служба зовнішньої розвідки України фіксує зниження реальних економічних зв'язків. За даними розвідки, загальний обсяг накопичених китайських інвестицій у Росії з 2022 року практично не зростає, застрягши на позначці близько $17,4 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

У 2022 році спостерігався короткочасний стрибок китайських інвестицій (майже на 20%). Однак фахівці СЗРУ пояснюють це не «новим етапом дружби», а двома факторами:

завершенням проєктів, рішення за якими ухвалювалися ще до повномасштабного вторгнення.

вимушене заповнення ніш, що звільнилися після масового виходу західних компаній з російського ринку. Вже до 2025 року ця динаміка вичерпалася, і потік нових капіталів фактично зник.

Єдиним сегментом, де зафіксовано суттєве зростання (+50%), стали фінансові послуги. Проте і тут Пекін діє вкрай обережно. Китайські банки розширюють присутність виключно для обслуговування двосторонньої торгівлі. Кошти спрямовуються не на будівництво нових підприємств, а на створення розрахункових каналів, які дозволяють обходити санкційні обмеження.

Натомість інвестиції в традиційно привабливий для Китаю сировинний сектор навіть дещо скоротилися – з $9 млрд до $8,8 млрд.

Китайські інвестори діють максимально прагматично, заходячи в російську економіку лише в тих межах, які вважають безпечними з огляду на санкційні ризики, або ж уникають інвестицій взагалі.

Нагадаємо, Китай звернувся до США із закликом відновити стратегічні перемовини з Росією. Цю пропозицію було оголошено у зв’язку з припиненням дії договору між США та Росією про скорочення ядерного озброєння. Відповідну заяву зробив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

Читайте також:

Теги: Китай росія розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Естонія запровадила обмеження на кордоні з Росією
Естонія на три місяці закрила нічний рух на кордоні з Росією
Вчора, 21:07
Російська іпотечна піраміда тріснула: найбільший забудовник просить залатати діру в 50 млрд рублів
Російська іпотечна піраміда тріснула: найбільший забудовник просить залатати діру в 50 млрд рублів
Вчора, 10:14
РФ запропонувала США «перезавантаження» відносин
РФ передала США пропозиції для відновлення двосторонніх відносин
2 лютого, 21:08
Близнюк з 2022 року працює тренером у збірній Китаю
Олімпійська чемпіонка поскаржилася на жорстокий булінг в збірній Росії з художньої гімнастики
2 лютого, 12:59
Захарова згадала про печерну русофобію
Захарова влаштувала істерику через рекомендації НОК Латвії щодо росіян
30 сiчня, 22:00
Білий дім прокоментував переговори в Абу-Дабі: «Безпрецедентний крок до миру»
Білий дім прокоментував переговори в Абу-Дабі: «Безпрецедентний крок до миру»
27 сiчня, 03:28
Лавров заявив, що це нібито Європа готує війну проти РФ
Лавров накинувся на європейських лідерів із новими звинуваченнями
20 сiчня, 15:53
Консультантка Ради отримувала гроші з Кремля та має батька в Міноборони РФ: розслідування
Консультантка Ради отримувала гроші з Кремля та має батька в Міноборони РФ: розслідування
13 сiчня, 14:14
Зеленський зауважив, що війна ведеться на тих самих територіях, що й 80 років тому
Війна в Україні перетнула символічний рубіж – Зеленський
11 сiчня, 21:59

Політика

Ми завжди готові до переговорів з Росією – Мерц
Ми завжди готові до переговорів з Росією – Мерц
Розвідка розкрила «дружбу по розрахунку» Китаю та РФ
Розвідка розкрила «дружбу по розрахунку» Китаю та РФ
Китай закликав США відновити діалог з Росією
Китай закликав США відновити діалог з Росією
Санкції проти РФ. Глава МЗС Литви дорікнув Європі та запропонував рішення
Санкції проти РФ. Глава МЗС Литви дорікнув Європі та запропонував рішення
Пропаганда РФ тиражує погрози про «взяття Одеси»
Пропаганда РФ тиражує погрози про «взяття Одеси»
Посол США припиняє контакти зі спікером польського парламенту: у чому причина
Посол США припиняє контакти зі спікером польського парламенту: у чому причина

Новини

Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Сьогодні, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Сьогодні, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua