Зеленський розказав, що Путін клянчить у Трампа

«Дайте мені увесь Донбас – і я закінчу війну»

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі стратегії російського диктатора Володимира Путіна у переговорах із Дональдом Трампом. За словами українського лідера, російський диктатор намагається виторгувати контроль над усім Донбасом в обмін на обіцянку завершити війну. Про це розповів Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Володимир Зеленський переконаний, що між Путіним та Трампом триває пряма розмова, де Кремль висуває свої максималістські вимоги.

«Думаю, у них пряма розмова. Наприклад, така: дайте мені увесь Донбас – і я закінчу війну. Це якщо дуже коротко. Коли така велика кількість інформації надходить, даних, коли є такий діалог з переговорниками, ти можеш проаналізувати, в принципі, про що мова і які речі – про Донбас та про інше – звучать», – зазначив президент.

Другий раунд в Абу-Дабі (4–5 лютого) показав, що російська делегація почала «спрацьовувати на прийом» нової інформації.

«Вони приїхали з фідбеком. Я думаю, тому вони і проговорювали вільну економічну зону, про яку вони не говорили раніше. Можливо, складні питання ми повинні розглядати на тристоронній зустрічі. Судячи з того, що мені сказала команда – вони про цю тему говорили, як це може бути. Значить «рускі», в принципі, готові це обговорювати. Раніше про вільну економічну зону «рускі» теж не говорили. Тому що були не готові. Зараз вони спрацювали на прийом інформації про вільну економічну зону», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський констатував суттєву зміну риторики російської делегації під час другого раунду переговорів в Абу-Дабі. За словами глави держави, представники Кремля нарешті відмовилися від «пустопорожніх екскурсів в історію» та перейшли до обговорення прикладних питань, хоча рівень довіри до них залишається нульовим.