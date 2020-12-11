ФІФА оголосила претендентів на звання футболіста року в світі

На відміну від Європи, світ лауреатів назве

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила трійку фіналістів в боротьбі за звання найкращого гравця 2020 року. Про це повідомляється на сайті організації.

За звання гравця року посперечаються нападник збірної Португалії і туринського «Ювентуса» Кріштіану Роналду, форвард збірної Польщі і мюнхенської «Баварії» Роберт Левандовскі, а також аргентинець Ліонель Мессі, який виступає за «Барселону».

Окремий приз отримає і найкращий воротар року. На нагороду претендують бразилець Аліссон із «Ліверпуля», Мануель Нойєр з мюнхенської «Баварії» і Ян Облак, який представляє збірну Словенії та мадридський «Атлетіко».

ФІФА визначає гравця року з 1991-го. Переможця називають тренер, капітан збірної та представник ЗМІ від кожною з національних асоціацій, членів ФІФА. Торік лауреатом вшосте в кар’єрі став Ліонель Мессі. Кріштіану Роналду отримував визнання п’ять разів.

Зауважимо, що France Football у зв’язку з пандемією цьогоріч вирішив володаря «Золотого м’яча» вперше за час існування призу не визначати, аргументуючи своє рішення тим, що не всі футболісти знаходилися в рівних умовах.