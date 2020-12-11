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    ФІФА оголосила претендентів на звання футболіста року в світі

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    Роберт Левандовскі може стати першим поляком, якого визнають найращим футболістом світу - ФІФА оголосила претендентів на звання футболіста року в світі
    Роберт Левандовскі може стати першим поляком, якого визнають найращим футболістом світу
    Світлина - The Atletic

    На відміну від Європи, світ лауреатів назве

    Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила трійку фіналістів в боротьбі за звання найкращого гравця 2020 року. Про це повідомляється на сайті організації.

    За звання гравця року посперечаються нападник збірної Португалії і туринського «Ювентуса» Кріштіану Роналду, форвард збірної Польщі і мюнхенської «Баварії» Роберт Левандовскі, а також аргентинець Ліонель Мессі, який виступає за «Барселону».

    Окремий приз отримає і найкращий воротар року. На нагороду претендують бразилець Аліссон із «Ліверпуля», Мануель Нойєр з мюнхенської «Баварії» і Ян Облак, який представляє збірну Словенії та мадридський «Атлетіко».

    ФІФА визначає гравця року з 1991-го. Переможця називають тренер, капітан збірної та представник ЗМІ від кожною з національних асоціацій, членів ФІФА. Торік лауреатом вшосте в кар’єрі став Ліонель Мессі. Кріштіану Роналду отримував визнання п’ять разів.

    Зауважимо, що France Football у зв’язку з пандемією цьогоріч вирішив володаря «Золотого м’яча» вперше за час існування призу не визначати, аргументуючи своє рішення тим, що не всі футболісти знаходилися в рівних умовах.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА ФК Баварія Ліонель Мессі ФК Барселона ФК Ювентус ФК Атлетіко (Мадрид) Ян Облак ФК Ліверпуль Мануель Нойєр Аліссон Бекер Роберт Левандовскі Кріштіану Роналду
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