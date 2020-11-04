Ліга чемпіонів: розгроми від «Ліверпуля» і «Баварії», перша перемога «Реала» (відео)

Черговий гол легендарного Серхіо Рамоса допоміг «Реалу» виграти перший матч у поточній Лізі чемпіонів

«Аякс» без 11-ти хворих на коронавірус футболістів виграв у Данії

У вівторок, 3 листопада, відбулися поєдинки чотирьох груп у рамках третього туру групового турніру Ліги чемпіонів.

Як уже повідомляв «Главком», донецький «Шахтар зазнав рекордної поразки у Києві. А в матчі суперників «гірників» мадридський «Реал» вирвав на останніх хвилинах перемогу в міланського «Інтера».

Серед інших поєдинків виділити варто перемогу амстердамського «Аякса» у виїзному матчі з «Мідтьюлланном». Перемога нідерландського колективу знакова, бо команда грала без 11-ти футболістів, які здали позитивні тести на коронавірус.

«Локомотив» (Москва, РФ) – «Атлетіко» (Мадрид, Іспанія) – 1:1

Голи: 0:1 – Хосе Хіменес (18). 1:1 – Антон Міранчук (25, з пенальті)

«Зальцбурґ (Австрія) – «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) – 2:6

Голи: 1:0 – Мерґім Беріша (4). 1:1 – Роберт Левандовскі (21, з пенальті). 1:2 – Расмус Крістенсен (44, автогол). 2:2 – Масая Окуґава (66). 2:3 – Жером Боатенґ (79). 2:4 – Лерой Сане (83). 2:5 – Роберт Левандовскі (88). 2:6 – Люка Ернандес (90+2)

Становище команд у групі А: «Баварія» - 9, «Атлетіко» - 4, «Локомотив» - 2, «Зальцбурґ» - 1

«Шахтар» (Донецьк, Україна) – «Боруссія» (Менхенґладбах, Німеччина) – 0:6

«Реал» (Мадрид, Іспанія) – «Інтернаціонале» (Мілан, Італія) – 3:2

Голи: 1:0 – Карім Бензема (25). 2:0 – Серхіо Рамос (33). 2:1 – Лаутаро Мартінес (35). 2:2 – Іван Перішіч (68). 3:2 – Родріґо (80)

Становище команд у групі В: «Боруссія» М – 5, «Шахтар» - 4, «Реал» - 4, «Інтер» - 2

«Порту» (Португалія) – «Олімпік» (Марсель, Франція) – 3:0

Голи: 1:0 – Мусса Мареґа (4). 2:0 – Серджіу Олівейра (28, з пенальті). 3:0 – Луїс Діас (69)

«Манчестер Сіті» (Англія) – «Олімпіакос» (Пірей, Греція) – 3:0

Голи: 1:0 – Ферран Торрес (12). 2:0 – Ґабріель Жезус (81). 3:0 – Жоау Канселу (90)

Становище команд у групі С: «Манчестер Сіті» - 9, «Порту» - 6, «Олімпіакос» - 3, «Олімпік» - 0

«Аталанта» (Берґамо, Італія) – «Ліверпуль» (Англія) – 0:5

Голи: 0:1 – Діоґу Жота (16). 0:2 – Діоґу Жота (33). 0:3 – Мохамед Салах (47). 0:4 – Садіо Мане (49). 0:5 – Діоґу Жота (54)

«Мітьюлланн» (Данія) – «Аякс» (Амстердам, Нідерланди) – 1:2

Голи: 0:1 – Антоні (1). 0:2 – Душан Тадіч (13). 1:2 – Андерс Дреєр (18)

Становище команд у групі D: «Ліверпуль» - 9, «Аякс» - 4, «Аталанта» - 4, «Мідтьюлланн» - 0

У середу, 4 листопада, відбудеться решта вісім поєдинків третього туру Ліги чемпіонів. Зокрема команда київського «Динамо» гратиме на виїзді з «Барселоною».