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    Михайличенко: Футбол в умовах пандемії нікому не цікавий

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    Олексій Михайличенко вважає, що чемпіонат треба було завершувати ще після першого етапу - Михайличенко: Футбол в умовах пандемії нікому не цікавий
    Олексій Михайличенко вважає, що чемпіонат треба було завершувати ще після першого етапу
    Динамо від Шурика

    Тренер «Динамо» певен, що в нашому чемпіонаті треба робити паузу

    Наставник команди київського «Динамо» Олексій Михайличенко прокоментував можливу паузу в чемпіонаті України через пандемію коронавірусу COVID-19.

    «Це неподобство. Така атмосфера не може не впливати на психологію. Вважаю, що такий футбол нікому не потрібен, нікому не цікавий. Потрібно було робити паузу.

    Не знаю, яке приймуть рішення і чи буде час догравати. Бо ми почали вже другу частину сезону, другий відрізок, і її треба якось завершувати. Паузу було б логічно робити, якби ми закінчили першу частину сезону, всі були б у рівних умовах, і ми б закінчили такий собі міні-чемпіонат», – зазначив Михайличенко в коментарі Football Hub.

    Нагадаємо, поєдинок «Динамо» – «Десна» в рамках 23-го туру української Прем’єр-ліги, як і всі інші в чемпіонаті України, відбувся без глядачів на трибунах. Причиною цьому стала пандемія коронавірусу.

     Читайте також: Михайличенко пояснив, чому «Динамо» не перемогло «Десну»
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга Олексій Михайличенко коронавірус
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