Збірна України з хокею ефектно переграла одного з фаворитів чемпіонату світу



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Лідер української атаки Олександр Пересунько закинув полякам дві шайби Іван Вербицький

Після стартових 1:5 з угорцями такий результат можна назвати несподіваним

Молодіжна збірна України з хокею здобула красиву перемогу в другому турі чемпіонату світу з хокею в дивізіоні 1В, який відбувається у Києві.

Щойно на льоду Палацу спорту наші хокеїсти закинули три шайби без відповіді у ворота поляків. Цей результат виглядає несподіваним ще й тому, що у першому турі українці поступилися 1:5 угорцям, а поляки навпаки розтрощили 15:3 італійців. Вочевидь стартова невдача подіяла на підопічних Олега Ігнатьєва мотивуюче.

Польща U20 – Україна U20 – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Шайби: 0:1 – Пересунько (Фелікс Морозов, Матусевич), 05:44. 0:2 – Дмитро Даниленко (Фелікс Морозов, Михайло Васильєв, - 4х4), 44:32. 0:3 – Пересунько (булліт),56:15

Україна: Оґанджанян; Микита Кругляков – Чолач, Матейченко (к) – Пересунько – Кривошапкін; Михайло Васильєв – Матусевич, Денис Архипенко – Фелікс Морозов – Дмитро Даниленко; Логач – Богдан Грицюк, Абаджян – Владислав Брага – Целогородцев; Євген Ратушний, Станіслав Садовиков, Олексій Сиротенко, Ярослав Панченко. Тренер – Олег Ігнатьєв

Кидки: 27 (9 + 9 + 9) – 28 (9 + 8 + 11)

Штраф: 6 (0 + 4 + 2) – 10 (4 + 2 + 4)

14 грудня. Київ. Палац спорту

Завтра, 15 грудня, о 20:00 українці зустрічатимуться з французами, які стартових два поєдинки виграли. Нагадаємо, що напередодні чемпіонату світу наша команда переграла Францію в овертаймі у товариському матчі. Три шайби в тому поєдинку закинув Олександр Пересунько.

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