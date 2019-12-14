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    Збірна України з хокею ефектно переграла одного з фаворитів чемпіонату світу

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    Лідер української атаки Олександр Пересунько закинув полякам дві шайби - Збірна України з хокею ефектно переграла одного з фаворитів чемпіонату світу
    Лідер української атаки Олександр Пересунько закинув полякам дві шайби
    Іван Вербицький

    Після стартових 1:5 з угорцями такий результат можна назвати несподіваним

    Молодіжна збірна України з хокею здобула красиву перемогу в другому турі чемпіонату світу з хокею в дивізіоні 1В, який відбувається у Києві.

    Щойно на льоду Палацу спорту наші хокеїсти закинули три шайби без відповіді у ворота поляків. Цей результат виглядає несподіваним ще й тому, що у першому турі українці поступилися 1:5 угорцям, а поляки навпаки розтрощили 15:3 італійців. Вочевидь стартова невдача подіяла на підопічних Олега Ігнатьєва мотивуюче.

    Польща U20 – Україна U20 – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

    Шайби: 0:1 – Пересунько (Фелікс Морозов, Матусевич), 05:44. 0:2 – Дмитро Даниленко (Фелікс Морозов, Михайло Васильєв, - 4х4), 44:32. 0:3 – Пересунько (булліт),56:15

    Україна: Оґанджанян; Микита Кругляков – Чолач, Матейченко (к) – Пересунько – Кривошапкін; Михайло Васильєв – Матусевич, Денис Архипенко – Фелікс Морозов – Дмитро Даниленко; Логач – Богдан Грицюк, Абаджян – Владислав Брага – Целогородцев; Євген Ратушний, Станіслав Садовиков, Олексій Сиротенко, Ярослав Панченко. Тренер – Олег Ігнатьєв

    Кидки: 27 (9 + 9 + 9) – 28 (9 + 8 + 11)

    Штраф: 6 (0 + 4 + 2) – 10 (4 + 2 + 4)

    14 грудня. Київ. Палац спорту

    Завтра, 15 грудня, о 20:00 українці зустрічатимуться з французами, які стартових два поєдинки виграли. Нагадаємо, що напередодні чемпіонату світу наша команда переграла Францію в овертаймі у товариському матчі. Три шайби в тому поєдинку закинув Олександр Пересунько.

     Читайте також: Україна визначилася зі складом на домашній чемпіонат світу з хокею
    чемпіонат світу Збірна України хокей Станіслав Садовиков Микита Кругляков Денис Матусевич Артем Целогородцев Владислав Брага Ярослав Панченко Євген Ратушний Євген Абаджян Олександр Пересунько Гліб Кривошапкін Дмитро Даниленко Фелікс Морозов Олег Ігнатьєв Артур Оґанджанян Сергій Логач Богдан Грицюк Михайло Васильєв Денис Архипенко Олексій Сиротенко Артур Чолач
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