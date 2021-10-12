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    Фінляндія взяла гору над Казахстаном у відборі до ЧС-2022 і ускладнила завдання Україні

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    Теєму Пуккі вивів Фінляндію на третє місце в групі - Фінляндія взяла гору над Казахстаном у відборі до ЧС-2022 і ускладнила завдання Україні
    Теєму Пуккі вивів Фінляндію на третє місце в групі
    Фото з відкритих джерел

    Конкуренти команди Олександра Петракова беруть очки там, де ми їх втратили

    Збірна Фінляндії, яка 9 жовтня поступилася Україні у відбірному матчі до чемпіонату світу, сьогодні, 12 жовтня, взяла гору над Казахстаном і зрівнялася з нашою командою за набраними очками.

    Гра Казахстан – Фінляндія відбулася в Нур-Султані і завершилася перемогою гостей – 2:0. Обидва голи записав на свій рахунок найкращий бомбардир команди Теєму Пуккі. Цей результат не на користь України, адже фіни залишилися в боротьбі за друге місце в групі.

    Українці з Казахстаном двічі зіграли внічию.

    У наступному турі Фінляндія у гостях зустрінеться з Боснією і Герцеговиною, а Казахстан – з Францією. Зустрічі відбудуться 13 листопада.

    Збірна України сьогодні грає на «Арені Львів» з Боснією і Герцеговиною. Де дивитися.

    На друге місце, яке дає можливість поборотися за путівку на чемпіонат світу на наступному етапі, претендують одразу три команди.

    Турнірна таблиця

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Фінляндія взяла гору над Казахстаном у відборі до ЧС-2022 і ускладнила завдання Україні