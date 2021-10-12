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    Збірна України вибрала колір форми та визначилася з заявкою на гру з Боснією

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    Арена Львів чекає на вболівальників - Збірна України вибрала колір форми та визначилася з заявкою на гру з Боснією
    Арена Львів чекає на вболівальників
    Фото: УАФ

    12 жовтня у Львові відбудеться матч відбору до чемпіонату світу з футболу

    Національна команда України проведе сьогодні, 12 жовтня, матч відбору до чемпіонату світу з футболу. На «Арені Львів» наша збірна прийме конкурента в боротьбі за друге місце в кваліфікаційній групі – Боснію і Герцеговину.

    На нараді за участю представників команд та офіційних осіб матчу було вирішено, що збірна України проведе зустріч у синьому комплекті форми. Боснійці зіграють у білому.

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    Також стало відомо, що до заявки на гру не потрапив дебютант збірної півзахисник «Дніпра-1» Олександр Піхальонок.

    Заявка збірної України на матч проти Боснії і Герцеговини

    Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Віктор Корнієнко, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Ігор Харатін, 15. Віктор Циганков, 16. Артем Шабанов, 17. Сергій Булеца, 18. Олександр Тимчик, 19. Артем Довбик, 20. Данило Сікан, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

    Гра розпочнеться о 21:45. Де дивитися.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Збірна України вибрала колір форми та визначилася з заявкою на гру з Боснією