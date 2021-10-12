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    Провідний боснійський півзахисник зазнав травми перед матчем з Україною

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    Гойко Цимірот не зіграє з Україною - Провідний боснійський півзахисник зазнав травми перед матчем з Україною
    Гойко Цимірот не зіграє з Україною
    Фото з відкритих джерел

    Цимірот надірвав м’яза на тренуванні у Львові та пропустить кілька тижнів

    Збірна Боснії і Герцеговини в матчі проти України у відборі до чемпіонату світу не зможе розраховувати на провідного півзахисника Гойко Цимірота. Він прибув з командою до Львова, де відбудеться матч, і провів одне тренування. У день гри йому зробили МРТ в одній з клінік Львова. У нього виявлено частковий надрив м’яза задньої поверхні гомілки. Гравець бельгійського «Стандарда» вибув зі змагального процесу щонайменше на три тижні.

    Цимірот є гравцем основного складу збірної Боснії та Герцеговини. У нинішньому відборі на чемпіонат світу-2022 він виходив з перших хвилин у всіх п'яти матчах команди.

    Матч Україна – Боснія і Герцеговина пройде сьогодні, 12 жовтня у Львові. Початок – о 21:45. Де дивитися.

    Раніше збірна України вибрала колір форми та визначилася з заявкою на гру з Боснією.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Провідний боснійський півзахисник зазнав травми перед матчем з Україною