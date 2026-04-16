«Фіорентина» – «Крістал Пелас». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій

Антон Федорців
Антон Федорців
«Фіорентина» – «Крістал Пелас». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій
«Орли» високо злетіли в британській столиці
фото: Reuters

Розповідаємо про цікавий поєдинок у третьому за рангом єврокубку

Сьогодні, 16 квітня 2026 року, італійська «Фіорентина» на арені «Артеміо Франкі» прийме лондонський «Крістал Пелас» у рамках 1/4 фіналу Ліги конференцій 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Фіорентина» – «Крістал Пелас»

Однозначного лідера симпатій на 15:25 16 квітня визначити не змогли, переконані фахівці GGBET. На перемогу «фіалок» запропоновано коефіцієнт 3,04. Натомість потенційна звитяга лондонців оцінена кефом 2,36. На можливість нічиєї за підсумком 90 хвилин закладено бал 3,40. Інша справа – путівка в півфінал турніру. На місце в наступному раунді для «Фіорентини» виставлено кеф 12,29. Зате на прохід «орлів» закладено коефіцієнт 1,03. На тотал менше 1,0 запропоновано бал 6,63.

Передматчевий стан команд

Господарям не допоможуть травмовані оборонці Лемпті та Фортіні. Фулбек «фіалок» Додо пропустить поєдинок через дискваліфікацію. Під питанням участь форварда Кена. Натомість в лазареті «Крістал Пелас» залишаються півзахисник Дукуре та форвард Нкетіа. У першому матчі зазнав травми нападник лондонців Гессан.

Між двома очними поєдинками суперники оформили по перемозі на внутрішніх аренах. «Фіорентина» в понеділок мінімально переграла римський «Лаціо» в Серії A з голом хавбека Госенса. Натомість орли ще в неділю оформили вольову перемогу над «Ньюкаслом» (2:1) у Прем'єр-лізі. Під завісу поєдинку переможний дубль за лондонців оформив форвард Матета, який з'явився з лави запасних.

Історія очних зустрічей

Минулого тижня команди перетнулися вперше. На Туманному Альбіоні з конкуренцією не склалося. «Пелас» забив двічі ще до перерви. Відкрив рахунок форвард Матета, який реалізував одинадцятиметровий. Подвоїв перевагу «орлів» фланговий оборонець Мітчелл. Добив же флорентійців на останній хвилині основного часу крайній нападник Сарр.

Де дивитися матч «Фіорентина» – «Крістал Пелас»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 5».

Ексголкіпер «Арсенала» та «Ювентуса» загинув у ДТП
Титулований російський паверліфтер загинув у ДТП після дзвінка шахраїв
Збірна України U19 з футболу дізналася суперників на груповому етапі Євро-2026
«Фіорентина» – «Крістал Пелас». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій
«Фіорентина» – «Крістал Пелас». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій
Визначився склад юнацької збірної України з футболу на товариські матчі з Туреччиною
Тренер збірної Швейцарії з хокею втратив роботу через фальшиву довідку про вакцинацію від Covid-19

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
