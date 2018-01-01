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    ФК «Маріуполь» переглядає захисника із Бразилії

    Стало відомо одне з прізвищ гравців, які перебувають на перегляді у «Маріуполі»
    Бразильський правий захисник Буйю знаходиться на перегляді у «Маріуполі». Він узяв участь у спарингу команди проти сербського клубу «Раднички» (0:0), з'явившись на заміну у другому таймі. Раніше вже повідомлялося, що на перегляді у команді Олександра Бабича, яка перебуває на тренувальному зборі у Туреччині, знаходяться два
    • Сьогодні, 09:05
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    Буйю. Фото victrix.ae
    Буйю. Фото victrix.ae

    Стало відомо одне з прізвищ гравців, які перебувають на перегляді у «Маріуполі»

    Бразильський правий захисник Буйю знаходиться на перегляді у «Маріуполі».

    Він узяв участь у спарингу команди проти сербського клубу «Раднички» (0:0), з'явившись на заміну у другому таймі.

    Раніше вже повідомлялося, що на перегляді у команді Олександра Бабича, яка перебуває на тренувальному зборі у Туреччині, знаходяться два бразильці, іспанець, а також нападник «Ворскли» Артур Загорулько.

    21-річний Буйю є вихованцем «Сеари», а з листопада минулого року грав за «Жоінвілі». У сезоні, що завершився, Серії С (третя за силою ліга Бразилії) на його рахунку один гол у 13-ти матчах.

    Наразі Буйю перебуває у статусі вільного агента.

    Якщо «Маріуполь» все ж підпише контракт з Буйю, то йому належить конкурувати за місце в основі з Ігорем Кирюханцевим та Олександром Насоновим.

    Нагадаємо, «Маріуполь» припинив співпрацю з двома футболістами.

    Джерело: sportarena.com

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