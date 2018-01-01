ФК «Маріуполь» переглядає захисника із Бразилії

Стало відомо одне з прізвищ гравців, які перебувають на перегляді у «Маріуполі»

Бразильський правий захисник Буйю знаходиться на перегляді у «Маріуполі». Він узяв участь у спарингу команди проти сербського клубу «Раднички» (0:0), з'явившись на заміну у другому таймі. Раніше вже повідомлялося, що на перегляді у команді Олександра Бабича, яка перебуває на тренувальному зборі у Туреччині, знаходяться два



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Буйю. Фото victrix.ae

Стало відомо одне з прізвищ гравців, які перебувають на перегляді у «Маріуполі»

Бразильський правий захисник Буйю знаходиться на перегляді у «Маріуполі».

Він узяв участь у спарингу команди проти сербського клубу «Раднички» (0:0), з'явившись на заміну у другому таймі.

Раніше вже повідомлялося, що на перегляді у команді Олександра Бабича, яка перебуває на тренувальному зборі у Туреччині, знаходяться два бразильці, іспанець, а також нападник «Ворскли» Артур Загорулько.

21-річний Буйю є вихованцем «Сеари», а з листопада минулого року грав за «Жоінвілі». У сезоні, що завершився, Серії С (третя за силою ліга Бразилії) на його рахунку один гол у 13-ти матчах.

Наразі Буйю перебуває у статусі вільного агента.

Якщо «Маріуполь» все ж підпише контракт з Буйю, то йому належить конкурувати за місце в основі з Ігорем Кирюханцевим та Олександром Насоновим.

Нагадаємо, «Маріуполь» припинив співпрацю з двома футболістами.

Джерело: sportarena.com