«Реал» позбувся конкурента Луніна
Мадридський «Реал» відмовився від послуг французького голкіпера
Титулований ФК «Реал» оголосив про завершення терміну оренди голкіпера Альфонса Ареоли, повідомляє офіційний сайт «галактікос».
Клуб подякував Ареолі за його відданість справі, професіоналізм і зразкову поведінку в цьому сезоні і побажав йому успіхів на новому етапі кар’єри.
Крім того, «Королівський клуб» також подякував «ПСЖ» за можливість співпраці з Ареолою.
Першим номером у воротах «Парі Сен-Жермен» займає Кейлор Навас. Саме з ним Ареолі прийдеться конкурувати за отримання ігрової практики в гранді французького футболу.
У кампанії 2019-20 років страж воріт відіграв дев’ять поєдинків за «галактікос», пропустивши 11 м’ячів. Тричі голкіпер відстояв на нуль.
Контракт клубу з парижанами розрахований до 2023 року. Трансферна вартість 27-річного француза оцінюється в 13 млн євро.
Відзначимо, що «Реал» володіє правами на українського воротаря Андрія Луніна, який крайній сезон виступав у формі ФК «Реал Ов’єдо». Українець в новому сезоні може потрапити в ігрову обойму Зінедіна Зідана завдяки завершенню оренди із Ареолою.Нагадаємо: Неймар отримує однакову заробітну платню у порівнянні із усім складом майбутнього супротивника «ПСЖ» в Лізі чемпіонів.