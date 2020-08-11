«Реал» позбувся конкурента Луніна



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Ареола у складі збірної Франції вигравав золоту медаль чемпіонату світу-2018 Світлина - «theageoffootball.com»

Мадридський «Реал» відмовився від послуг французького голкіпера

Титулований ФК «Реал» оголосив про завершення терміну оренди голкіпера Альфонса Ареоли, повідомляє офіційний сайт «галактікос».

Клуб подякував Ареолі за його відданість справі, професіоналізм і зразкову поведінку в цьому сезоні і побажав йому успіхів на новому етапі кар’єри.

Крім того, «Королівський клуб» також подякував «ПСЖ» за можливість співпраці з Ареолою.

Першим номером у воротах «Парі Сен-Жермен» займає Кейлор Навас. Саме з ним Ареолі прийдеться конкурувати за отримання ігрової практики в гранді французького футболу.

У кампанії 2019-20 років страж воріт відіграв дев’ять поєдинків за «галактікос», пропустивши 11 м’ячів. Тричі голкіпер відстояв на нуль.

Контракт клубу з парижанами розрахований до 2023 року. Трансферна вартість 27-річного француза оцінюється в 13 млн євро.

Відзначимо, що «Реал» володіє правами на українського воротаря Андрія Луніна, який крайній сезон виступав у формі ФК «Реал Ов’єдо». Українець в новому сезоні може потрапити в ігрову обойму Зінедіна Зідана завдяки завершенню оренди із Ареолою.