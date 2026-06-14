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Гемілтон здобув першу перемогу за «Феррарі» на Гран-прі Каталонії Формули-1

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Гемілтон здобув першу перемогу за «Феррарі» на Гран-прі Каталонії Формули-1
Льюїс Гемілтон уперше переміг за кермом італійської стайні
фото: EFE

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Британський пілот «Феррарі» Льюїс Гемілтон у яскравому стилі виграв Гран-прі Каталонії. Про це повідомляє «Главком».

Досвідчений гонщик Скудерії на трасі в іспанській Барселоні стартував другим. На відміну від переможця кваліфікації Джорджа Расселла з «Мерседеса», Гемілтон вирішив розпочати етап на м'якшій гумі «софт». Конкуренти обрали «медіум».

Початок гран-прі вийшов доволі спокійним. Перша п'ятірка пілотів зберегла свої позицї. Гонщик стайні «Ред Булл» Ізак Аджар провалився з шостої позиції у середину пелотону, а інший пілот «Феррарі» Шарль Леклер піднявся на місце француза з десятого.

На перший пітстоп Гемілтон пішов доволі рано, на 12-му колі. Тоді ж команда «Мерседес» розгадала намір ветерана. Британський гонщик наважився піти на стратегію трьох зупинок, поки решта робитиме дві. Так він збирався тримати вищий темп на коротших відрізках.

Після першої хвилі пітстопів перша шістка залишилася на своїх місцях. А от ранній другий заїзд Гемілтона в бокси дозволив йому вийти в лідери, коли за новою гумою поїхали конкуренти. А на 42-му колі стався справжній подарунок долі – через технічні проблеми Фернандо Алонсо з «Астон Мартіна» на трасі оголосили режим віртуального автомобіля безпеки. Поки інші повільно рухалися, британець з «Феррарі» встиг вирушити на третій пітстоп і виїхати першим!

Фанати Скудерії побоювалися, що пілоти «Мерседеса» швидко наздоганятимуть Гемілтона. Та натомість британський гонщик почав відриватися від них. Якщо на 45-му колі Расселл відставав на 4,4 секунди, то на 55-му – вже на понад 11.

Під кінець етапу ще й розгорнулася драма. Андреа Кімі Антонеллі («Мерседес») на 61-му колі обійшов партнера по команді Расселла, та вже на наступному зійшов через поломку. А ще за коло до нього приєднався і Леклер із «Феррарі». Зрештою, Гемілтон упевнено тріумфував на Гран-прі Каталонії та здобув першу перемогу в складі Скудерії.

Другим фінішував Расселл. Доповнив подіум третій британець – чинний чемпіон Ландо Норріс із «Макларена». До залікової десятки також потрапили Макс Ферстаппен із «Ред Булла», пілот «Макларена» Оскар Піастрі, Ізак Аджар («Ред Булл»), гонщики «Альпін» П'єр Гаслі та Франко Колапінто, пілоти «Рейсінг Буллз» Ліам Лоусон і Арвід Ліндблад.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

Теги: Льюїс Гемілтон Ferrari Формула-1 Гран-прі

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