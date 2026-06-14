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«Вегас Голден Найтс» – «Кароліна Харрікейнз». Прогноз і анонс на шосту гру фіналу Кубка Стенлі

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Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Вегас Голден Найтс» – «Кароліна Харрікейнз». Прогноз і анонс на шосту гру фіналу Кубка Стенлі
Лише одна перемога відділяє «Кароліну Харрікейнз» від титулу
фото: НХЛ

Розповідаємо про шосту гру фінальної серії найсильнішої хокейної ліги світу

У понеділок, 15 червня 2026 року, о 3:00 за київським часом «Вегас Голден Найтс» та «Кароліна Харрікейнз» зіграють шосту та, можливо, вирішальну гру фіналу Кубка Стенлі. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Вегас Голден Найтс» – «Кароліна Харрікейнз»

Станом на 16:10 14 червня успіх «Кароліни» є дещо більш ймовірним, вважають у GGBET. На перемогу «Харрікейнз» пропонується коефіцієнт 2,35. Потенційна звитяга «Голден Найтс» оцінюється коефіцієнтом 2,58.

Нічия в основний час пропонується з балом 4,17.

Підсумкова перемога «Кароліни Харрікейнз» у шостій грі фіналу Кубка Стенлі оцінений коефіцієнтом 1,83, «Вегаса Голден Найтс» – 1.98.

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Розвиток подій у фінальній серії Кубка Стенлі

Наразі рахунок в серії 3-2 на користь «Кароліни». Кубок Стенлі здобуде клуб, який виграє чотири гри. Отже, якщо у цій грі здобуть перемогу «Харрікейнз», то саме вони заберуть собі трофей.

Однак, шостий поєдинок пройде на майданчику «Голден Найтс».

У першій грі серії складну перемогу здобув «Вегас Голден Найтс» – 5:4 Доля переможця другого поєдинку визначилася в овертаймі: цього разу 4:3 перемогла «Кароліна Харрікейнз».

У третій грі лише у другому овертаймі визначився тріумфатор матчу: більш успішним був «Вегас» (5:4). Четвертий поєдинок залишився за «Кароліною»: 5:3.

П'ята гра серії пішла також у актив «Харрікейнз»: 4:2.

Де дивитися матч «Вегас Голден Найтс» – «Кароліна Харрікейнз»

Матчі Кубка Стенлі в Україні транслюються на платформі Setanta Sports.

Нагадаємо, у півфіналі Кубка Стенлі «Харрікейнз» обіграли «Монреаль Канадієнс» – 4-1. «Вегас Голден Найтс» здолав «Колорадо Евеланш» – рахунок серії 4-0.

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Теги: НХЛ хокей

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