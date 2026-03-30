Жіноча збірна України з перемоги стартувала на Чемпіонаті світу з хокею

Жіноча збірна України з перемоги розпочала виступ на чемпіонату світу з хокею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФХУ.

У першому турі наші дівчата перемогли Мексику – 4:2.

Розпочали матч із закинутої шайби на 01:42 завдяки проходу та кидку по воротах Анастасії Нестеренко. Голкіперка суперниць відбила кидок, але Вероніка Ліскович довела момент до гола. Хоч мексиканки й намагалися після пропущеної шайби перевести гру в зону воріт Юліани Вільгань, до закинутої шайби справа не дійшла. На другій хвилині зустрічі суперниці отримали шанс відзначитися в більшості, але реалізувати чисельну перевагу не вдалося.

Команди вже готувалися до першої перерви, коли Анастасія Скороход вдруге обіграла голкіперку суперниць. На 19:59 Україна подвоїла рахунок.

Другий період розпочали також із меншості, але створити небезпеку біля наших воріт мексиканкам не вдалося. Ба більше, і в рівних складах протягом першої половини періоду справді небезпечних кидків було мінімум. На екваторі періоду гра здебільшого проходила в зоні збірної України, й наші гравчині змушені були захищатися. На 11-й хвилині українки вперше отримали можливість зіграти в більшості. Валерії Манчак-Дженсен знадобилося лише три секунди після вкидання, аби закинути третю шайбу. Вже за дві хвилини після третьої пропущеної свій перший гол закинула й збірна Мексики. Українки знову припустилися помилки на майданчику й заробили третє вилучення, яке мексиканки не реалізували, а лише відповіли власним порушенням правил. Другу більшість українкам реалізувати не вдалося, а одразу після відновлення чисельного складу небезпечними кидками відзначилися мексиканки.

На 52-й секунді заключного періоду Україна закинула вчетверте: Анастасія Нестеренко зробила рахунок 4:1. Протягом першої половини періоду мексиканки намагалися атакувати. На користь їм у цьому стала чергова більшість, однак під час неї українки намагалися продовжувати володіти шайбою. За чотири хвилини до завершення матчу активні спроби атак мексиканок завершилися порушенням правил, яке наша збірна не реалізувала. Менш ніж за півтори хвилини до завершення матчу мексиканки зняли голкіперку. На 54-й секунді суперниці закинули другу шайбу – Йоганна Рохас оформила дубль.

Наступний матч наша збірна зіграє вже завтра, 31 березня 2026 року, об 11:00 за Києвом проти збірної Нової Зеландії.

Чемпіонат світу 2026 (жінки). Дивізіон IІ. Група В. Перший тур

Україна – Мексика 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – Ліскович (Нестеренко, Кіпря), 01:42, 2:0 – Скороход, 19:59, 3:0 – Ведмеденко (Манчак, Кириченко, більш.), 28:56, 3:1 – Рохас Й. (Рохас Дж., Карденас), 30:18, 4:1 – Скороход (Нестеренко, Казєй), 41:08, 4:2 – Рохас Й. (Еонь), 59:04.

