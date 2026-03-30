Жіноча збірна України з перемоги стартувала на Чемпіонаті світу з хокею

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Жіноча збірна України з перемоги стартувала на Чемпіонаті світу з хокею
У першому турі наші дівчата перемогли Мексику – 4:2
фото: ФХУ

Наступний матч наша збірна зіграє проти збірної Нової Зеландії

Жіноча збірна України з перемоги розпочала виступ на чемпіонату світу з хокею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФХУ.

У першому турі наші дівчата перемогли Мексику – 4:2.

Розпочали матч із закинутої шайби на 01:42 завдяки проходу та кидку по воротах Анастасії Нестеренко. Голкіперка суперниць відбила кидок, але Вероніка Ліскович довела момент до гола. Хоч мексиканки й намагалися після пропущеної шайби перевести гру в зону воріт Юліани Вільгань, до закинутої шайби справа не дійшла. На другій хвилині зустрічі суперниці отримали шанс відзначитися в більшості, але реалізувати чисельну перевагу не вдалося.

Команди вже готувалися до першої перерви, коли Анастасія Скороход вдруге обіграла голкіперку суперниць. На 19:59 Україна подвоїла рахунок.

Другий період розпочали також із меншості, але створити небезпеку біля наших воріт мексиканкам не вдалося. Ба більше, і в рівних складах протягом першої половини періоду справді небезпечних кидків було мінімум. На екваторі періоду гра здебільшого проходила в зоні збірної України, й наші гравчині змушені були захищатися. На 11-й хвилині українки вперше отримали можливість зіграти в більшості. Валерії Манчак-Дженсен знадобилося лише три секунди після вкидання, аби закинути третю шайбу. Вже за дві хвилини після третьої пропущеної свій перший гол закинула й збірна Мексики. Українки знову припустилися помилки на майданчику й заробили третє вилучення, яке мексиканки не реалізували, а лише відповіли власним порушенням правил. Другу більшість українкам реалізувати не вдалося, а одразу після відновлення чисельного складу небезпечними кидками відзначилися мексиканки.

На 52-й секунді заключного періоду Україна закинула вчетверте: Анастасія Нестеренко зробила рахунок 4:1. Протягом першої половини періоду мексиканки намагалися атакувати. На користь їм у цьому стала чергова більшість, однак під час неї українки намагалися продовжувати володіти шайбою. За чотири хвилини до завершення матчу активні спроби атак мексиканок завершилися порушенням правил, яке наша збірна не реалізувала. Менш ніж за півтори хвилини до завершення матчу мексиканки зняли голкіперку. На 54-й секунді суперниці закинули другу шайбу – Йоганна Рохас оформила дубль.

Наступний матч наша збірна зіграє вже завтра, 31 березня 2026 року, об 11:00 за Києвом проти збірної Нової Зеландії.

Чемпіонат світу 2026 (жінки). Дивізіон IІ. Група В. Перший тур

Україна – Мексика 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

  • Шайби: 1:0 – Ліскович (Нестеренко, Кіпря), 01:42, 2:0 – Скороход, 19:59, 3:0 – Ведмеденко (Манчак, Кириченко, більш.), 28:56, 3:1 – Рохас Й. (Рохас Дж., Карденас), 30:18, 4:1 – Скороход (Нестеренко, Казєй), 41:08, 4:2 – Рохас Й. (Еонь), 59:04.

Нагадаємо, відразу три хокейні збірні можуть бойкотувати Кубок світу у разі допуску Росії.

Читайте також

Navi здолали принципових суперників у півфіналі турніру в Роттердамі
Navi вийшли до другого поспіль фіналу на міжнародній арені
28 березня, 22:41
Михайло Гераскевич заявив, що дискваліфікація Владислава стада дуже важким ударом для родини
«Багато плакали». Михайло Гераскевич розповів про реакцію родини на дискваліфікацію Владислава
26 березня, 16:20
Дегтярьов зробив скандальну заяву
Міністр спорту РФ назвав перемоги російських паралімпійців маяком для окупантів
20 березня, 13:12
Путін збирається 19 березня поспілкуватися з російськими паралімпійцями
Путін зустрінеться з російськими спортсменами, які брали участь у Паралімпіаді-2026
18 березня, 16:46
Чемпіон світу Лавренюк вийшов на нагородження з фото Гераскевича у «шоломі пам'яті» з написом «Пам'ять не є порушенням»
Скелетоніст Лавренюк вийшов на церемонію нагородження з фото Гераскевича у «шоломі памʼяті»
12 березня, 19:40
Костюк став бронзовим призером турніру у ваговій категорії до 86 кг
Українські борці вільного стилю здобули чотири нагороди на Чемпіонаті Європи U23
12 березня, 14:30
Хаято Мацуока (Японія) та Данило Остапенков (Білорусь) не дограли свій поєдинок через вибухи
На тенісному турнірі в ОАЕ були призупинені матчі через звуки вибухів
3 березня, 13:29
Після перемоги у багатоборстві Онофрійчук ще двічі піднімалася на п'єдестал пошани
Онофрійчук здобула три золоті нагороди на етапі гран-прі з художньої гімнастики
2 березня, 12:31
Лучкін став бронзовим призером юніорської світової першості
Україна здобула історичну нагороду на юніорському Чемпіонаті світу зі сноубордингу
1 березня, 16:24

Колишній чемпіон Формули-1 дав пораду розчарованому Ферстаппену
Колишній чемпіон Формули-1 дав пораду розчарованому Ферстаппену
Жіноча збірна України з перемоги стартувала на Чемпіонаті світу з хокею
Жіноча збірна України з перемоги стартувала на Чемпіонаті світу з хокею
Екстренер «Шахтаря» близький до повернення в чемпіонат Англії
Екстренер «Шахтаря» близький до повернення в чемпіонат Англії
Дві гри за одну добу. Неймовірний день Кличка у Франції
Дві гри за одну добу. Неймовірний день Кличка у Франції
Визначились всі пари плейоф баскетбольної Суперліги
Визначились всі пари плейоф баскетбольної Суперліги
Легенда «Ліверпуля» склав список на заміну багаторічному лідеру команди
Легенда «Ліверпуля» склав список на заміну багаторічному лідеру команди

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
