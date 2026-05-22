Forbes опублікував перелік найбільш високооплачуваних спортсменів світу

До топ-3 рейтингу Forbes увійшло двоє футболістів

Португальський нападник Кріштіану Роналду, який виступає за «Аль-Наср» із Саудівської Аравії, очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією журналу Forbes. Про це повідомляє «Главком».

За даними Forbes, загальний річний прибуток Роналду склав $300 млн, що стало рекордним показником за всю історію рейтингу. Друге місце посів мексиканський боксер Сауль Альварес із доходом $170 млн. Третім став нападник американського клубу «Інтер Майамі» Ліонель Мессі, який заробив $140 млн.

Топ-10 рейтингу Forbes найбільш високооплачуваних спортсменів світу у 2026 році

Кріштіану Роналду (футбол) – $300 млн ($235 млн. «на полі» + $65 млн. «за полем»); Сауль Альварес (бокс) – $170 млн ($60+$10) млн Ліонель Мессі (футбол) – $140 ($70+$70) млн; Леброн Джеймс (баскетбол) – $137,8 ($52,8+$85) млн; Сехей Отані (бейсбол) – $127,6 ($2,6 +$125) млн; Стефен Каррі (баскетбол) – $124,7 млн ($59,7+$65) млн; Джон Рам (гольф) – $107 млн ($97+$10) млн; Карім Бензема (футбол) – $104 ($100+$4) млн; Кевін Дюрент (баскетбол) – $103,8 ($54,8+$49) млн; Льюїс Хемілтон (автоспорт) – $100 ($70+$30) млн.

Кріштіану Роналду: що відомо

41-річний Роналду є п'ятиразовим переможцем Ліги чемпіонів, чемпіоном Європи, дворазовим переможцем Ліги націй, найкращим бомбардиром в історії національних збірних, чемпіонатів Європи, Ліги чемпіонів, клубних чемпіонатів світу.

Португалець виступає за «Аль-Наср» з грудня 2022 року. Він також грав за португальський «Спортінг», англійський «Манчестер Юнайтед», італійський «Ювентус» та іспанський «Реал».

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)