Бекхем став першим британським спортсменом-мільярдером

Зірковий ексфутболіст сьогодні є співвласником клубу МЛС «Інтер Маямі»

Екскапітан збірної Англії з футболу Девід Бекхем став першим британським спортсменом, чиї статки перевалили за мільярд фунтів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Загальний статок Бекхема та його дружини Вікторії цього року перевищив рубіж у мільярд фунтів, досягнувши позначки 1,185 млрд (1,6 млрд доларів).

Бекхем є співвласником футбольного клубу «Інтер Маямі», який оцінюється в 1,07 млрд фунтів (1,45 млрд. доларів). Крім нього, Девід отримує прибуток як амбасадор брендів Adidas і Hugo Boss.

Разом з Бекхемом у списку найбагатших людей спорту йдуть боксерські промоутери Баррі та Едді Хірн (найвідоміший підопічний – Ентоні Джошуа), загальний статок яких оцінюється в 1,035 млрд фунтів.

Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гемілтон посідає п’яте місце у списку (його статки оцінюються в 435 млн фунтів), а дворазовий чемпіон Masters з гольфу Рорі Макілрой – сьомий (325 млн).

Капітан збірної Англії з футболу та нападник «Баварії» Харрі Кейн та дворазовий чемпіон Вімблдону Енді Маррей ділять 10-е місце. Їхні статки оцінюються в 110 млн фунтів.

Нагадаємо, видатний футболіст, екскапітан національної збірної Англії, гравець «Манчестер Юнайтед» та благодійник Девід Бекхем був удостоєний однієї з найвищих відзнак Сполученого Королівства – лицарського титулу.

Церемонія відбулася у Віндзорському замку в Беркширі, де 50-річний спортсмен отримав це високе звання особисто від короля Карла III. Бекхема було внесено до списку нагороджених за його видатні заслуги у футболі та багаторічну благодійну діяльність.