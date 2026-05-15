Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Бекхем став першим британським спортсменом-мільярдером

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Бекхем став першим британським спортсменом-мільярдером
Девід Бекхем та король Великої Британії Карл III
фото: REUTERS
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Зірковий ексфутболіст сьогодні є співвласником клубу МЛС «Інтер Маямі»

Екскапітан збірної Англії з футболу Девід Бекхем став першим британським спортсменом, чиї статки перевалили за мільярд фунтів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Загальний статок Бекхема та його дружини Вікторії цього року перевищив рубіж у мільярд фунтів, досягнувши позначки 1,185 млрд (1,6 млрд доларів).

Бекхем є співвласником футбольного клубу «Інтер Маямі», який оцінюється в 1,07 млрд фунтів (1,45 млрд. доларів). Крім нього, Девід отримує прибуток як амбасадор брендів Adidas і Hugo Boss.

Разом з Бекхемом у списку найбагатших людей спорту йдуть боксерські промоутери Баррі та Едді Хірн (найвідоміший підопічний – Ентоні Джошуа), загальний статок яких оцінюється в 1,035 млрд фунтів.

Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гемілтон посідає п’яте місце у списку (його статки оцінюються в 435 млн фунтів), а дворазовий чемпіон Masters з гольфу Рорі Макілрой – сьомий (325 млн).

Капітан збірної Англії з футболу та нападник «Баварії» Харрі Кейн та дворазовий чемпіон Вімблдону Енді Маррей ділять 10-е місце. Їхні статки оцінюються в 110 млн фунтів.

Нагадаємо, видатний футболіст, екскапітан національної збірної Англії, гравець «Манчестер Юнайтед» та благодійник Девід Бекхем був удостоєний однієї з найвищих відзнак Сполученого Королівства – лицарського титулу.

Церемонія відбулася у Віндзорському замку в Беркширі, де 50-річний спортсмен отримав це високе звання особисто від короля Карла III. Бекхема було внесено до списку нагороджених за його видатні заслуги у футболі та багаторічну благодійну діяльність.

Теги: Гаррі Кейн Енді Маррей Девід Бекхем Льюїс Гемілтон НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ромелу Лукаку поїхав в розташування збірної Бельгії і затримався через травму
Зірковий Лукаку отримав шалений штраф від «Наполі»
21 квiтня, 16:03
Ковалівці змогли дотиснути останню команду першості
«Колос» здолав безумовного аутсайдера на старті туру Прем'єр-ліги
24 квiтня, 17:29
«Динамо» обіграло «Кривбас», поступаючись 1:4
«Кривбас» та «Динамо» зіграли найрезультативніший матч в історії чемпіонату України
26 квiтня, 16:15
Діогу Кошта матиме нагоду переїхати на Туманний Альбіон
«Ліверпуль» знайшов заміну провідному футболісту – ЗМІ
28 квiтня, 17:59
У нідерландському футболі вибухнув гучний скандал
Результати понад 100 матчів чемпіонату Нідерландів з футболу можуть бути анульовані
30 квiтня, 11:00
Середняки чемпіонату розписали мирову
«Оболонь» в доданий час втратила перемогу над «Кудрівкою» у Прем'єр-лізі
3 травня, 15:13
Ніколь Козлова з відзнакою «Гравчиня року» шотландської Премʼєр-ліги
Українка стала найкращою футболісткою сезону у чемпіонаті Шотландії
5 травня, 11:15
«Арсенал» став одним з фіналістів Ліги чемпіонів сезону 2025/2026
Вперше в історії три країни можуть мати по п'ять команд у Лізі чемпіонів
8 травня, 15:23
«Гірники» завоювали титул УПЛ
«Шахтар» гарантував собі місце в основному раунді Ліги чемпіонів
10 травня, 21:30

Новини

Бекхем став першим британським спортсменом-мільярдером
Бекхем став першим британським спортсменом-мільярдером
У Києві може знову відбутися Чемпіонат Європи зі стрибків у воду
У Києві може знову відбутися Чемпіонат Європи зі стрибків у воду
«У нас ..., а не півзахисники». Легенда збірної СРСР розкритикував рівень російського футболу
«У нас ..., а не півзахисники». Легенда збірної СРСР розкритикував рівень російського футболу
Український баскетбольний топ-клуб оголосив про сенсаційне призначення нового тренера
Український баскетбольний топ-клуб оголосив про сенсаційне призначення нового тренера
Збірна Бельгії з футболу оголосила фінальну заявку на Чемпіонат світу 2026
Збірна Бельгії з футболу оголосила фінальну заявку на Чемпіонат світу 2026
Європейська федерація водних видів спорту не буде скасовувати усі санкції проти Росії і Білорусі
Європейська федерація водних видів спорту не буде скасовувати усі санкції проти Росії і Білорусі

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua