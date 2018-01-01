Форму збірної України на Олімпіаду-2018 презентують 23 січня

Ігри відбудуться з 9 по 25 лютого

Форма, в якій українська збірна пройде на церемонії відкриття Олімпійських ігор в Пхьончхані, буде представлена 23 січня. В цей день також проведуть офіційні проводи нашої команди на змагання. Нагадаємо, Ігри відбудуться з 9 по 25 лютого 2018 року. Як відомо, національна суспільна телерадіокомпанія України уклала договір про придбання прав на