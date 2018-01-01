Форму збірної України на Олімпіаду-2018 презентують 23 січня
- Сьогодні, 14:10
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Фото: AFP
Ігри відбудуться з 9 по 25 лютого
Форма, в якій українська збірна пройде на церемонії відкриття Олімпійських ігор в Пхьончхані, буде представлена 23 січня.
В цей день також проведуть офіційні проводи нашої команди на змагання.
Нагадаємо, Ігри відбудуться з 9 по 25 лютого 2018 року.
Як відомо, національна суспільна телерадіокомпанія України уклала договір про придбання прав на трансляцію в Україні зимових Олімпійських ігор-2018 і літніх Олімпійських ігор-2020 з медіа компанією Discovery Communications.
Як відомо раніше, українські саночники завоювали п’ять ліцензій на Олімпіаду-2018.
Джерело: ua.tribuna.com