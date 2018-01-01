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    Форму збірної України на Олімпіаду-2018 презентують 23 січня

    Ігри відбудуться з 9 по 25 лютого
    Форма, в якій українська збірна пройде на церемонії відкриття Олімпійських ігор в Пхьончхані, буде представлена 23 січня. В цей день також проведуть офіційні проводи нашої команди на змагання. Нагадаємо, Ігри відбудуться з 9 по 25 лютого 2018 року. Як відомо, національна суспільна телерадіокомпанія України уклала договір про придбання прав на
    • Сьогодні, 14:10
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    Фото: AFP
    Фото: AFP

    Ігри відбудуться з 9 по 25 лютого

    Форма, в якій українська збірна пройде на церемонії відкриття Олімпійських ігор в Пхьончхані, буде представлена 23 січня.

    В цей день також проведуть офіційні проводи нашої команди на змагання.

    Нагадаємо, Ігри відбудуться з 9 по 25 лютого 2018 року.

    Як відомо, національна суспільна телерадіокомпанія України уклала договір про придбання прав на трансляцію в Україні зимових Олімпійських ігор-2018 і літніх Олімпійських ігор-2020 з медіа компанією Discovery Communications.

    Як відомо раніше, українські саночники завоювали п’ять ліцензій на Олімпіаду-2018.

    Джерело: ua.tribuna.com

    Олімпійські Ігри Збірна України
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